Задержан руководитель официального партнера Uber в Беларуси 6 5.04.2018, 19:43

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Фото с сайта hipertextual.com

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело.

На руководителя официального партнера Uber в Беларуси, ООО "КВТ-Импорт" возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает управление Следственного комитета по Минску, передает euroradio.fm.

Руководителя предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере. Это грозит ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. Директора фирмы взяли под стражу. Проводятся следственные действия.

Информация о том, что с предприятием-то не так, появилась после того, как компания не выплатила зарплату более чем ста водителям. Тогда среди них пошли слухи, что руководство фирмы задержано, счета заблокированы, а компьютеры конфискованы.