Фонд национального благосостояния РФ сжался до минимума за 10 лет 5.04.2018, 20:18

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Последняя «кубышка», оставшаяся у правительства РФ после исчерпания Резервного фонда, терпит убытки.

Минфин России продолжает фиксировать убытки в Фонде национального благосостояния - последней "кубышке", оставшейся у правительства после исчерпания Резервного фонда, передает finanz.ru.

За период с 15 декабря по 31 марта размещение средств фонда на валютных счетах в ЦБ принесло отрицательную доходность - минус 0,1%, сообщило ведомство в ежемесячном отчете.

В денежном выражении финансовый результат составил "минус 61,5 млн долларов, или 3,533 млрд рублей". Общий размер фонда в результате сжался до 65,88 млрд долларов и приблизился к минимальному уровню с 2008 года.

"Отрицательная доходность связана с падением стоимости американских долговых бумаг, которые лихорадит от неопределенности темпов повышения ставки в США", - объясняет управляющий активами "РЕГИОН ЭсМ" Алексей Скабалланович.

ФНБ управляется центробанком и является частью международных резервов РФ, которые почти на треть вложены в госдолг США.

"Рынок ожидает от нового председателя ФРС более жесткого подхода к вопросу повышения учетной ставки", - говорит Скабалланович: в результате в первом квартале цены на американские бумаги просели, а небольшой купон не покрыл ценовых потерь.

Рублевый размер ФНБ, впрочем, вырос, до 3,773 трлн рублей, следует из данных Минфина. Помогло снижение курса рубля и переоценка валютных вложений.

В реальности же ФНБ меньше: на ликвидные активы - валюту, размещенную в центробанке, - приходится чуть больше половины его размера - 2,235 трлн рублей, указывает директор аналитического управления "Локо-инвест" Кирилл Тремасов.

Оставшаяся сумма уже фактически потрачена: 506 млрд рублей ушло в"инфраструктурные проекты", которые декларируются как "самоокупаемые".

574 млрд рублей было брошено на спасение Внешэкономбанка, который из-за санкций Запада и убыточных мегастроек оказался на грани дефолта в 2016 году. Еще 3 млрд долларов ушло на покупку еврооблигаций Украины в попытке удержать у власти Виктора Януковича за два месяца до его свержения и бегства из страны.

279 млрд рублей было влито в капитал российских банков через покупку их привилегированных акций.

В прошлом году из ФНБ, который пополнялся в тучные годы нефти дороже 100 долларов за баррель, было изъято 866 млрд рублей на выплату пенсий. В этом году около триллиона рублей правительство планирует взять на покрытие дефицита бюджета.

Впрочем, эти изъятия компенсируются скупкой валюты на рынке: в прошлом году Минфин приобрел 14 млрд долларов на доходы бюджета от цен на нефть выше 40 долларов за баррель, в этом году сумма увеличится до 46 млрд долларов, прогнозирует Внешэкономбанк.

За 4 года, по расчетам ВЭБа, правительство купит 150 млрд долларов, а размер ФНБ увеличится до 13,1 трлн рублей.