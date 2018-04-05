РФ готовится к тотальной «молочной войне» с Беларусью 10 5.04.2018, 21:50

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Как Москва планирует восполнить дефицит «молочки» и куда пойдут 86% белорусской продукции от общего объема импорта?

Мы напоим россиян отечественным молоком, а белорусам придется искать новые рынки сбыта. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Как Москва планирует восполнить дефицит «молочки» и куда пойдут 86 процентов белорусской продукции от общего объема импорта?

Пройдет 5-7 лет, и российские производители молока полностью закроют дефицит на внутреннем рынке, уверен министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

«Конечно, это возможно. Потому что 75 процентов объема потребления мы уже заполняем. Хотя это не просто. Это не по щелчку пальцев – и вот, молочные реки и творожные берега. Но это осуществимо», – говорит «Белсату» директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Пока же грандиозным планам мешает разве что недобросовестная конкуренция соседей – мол, поставки сухого обезжиренного молока из Беларуси, по словам министра, демпингуют при поставках в Россию, снижают экспортные цены почти каждый месяц. Да еще и нарушают санитарные правила. Так что пить придется… свое!

Готовы ли жители Брянска перейти на отечественное молоко?

«Поддерживаем. Иностранное молоко, которое ввозится, с каким-то порошком, и такого посредственного качество вообщем-то стало»

«Ни жирности нету, ни вкуса. Белорусское намного вкуснее»

«Я думаю, всякая продукция должна быть. И белорусская, и российская. У человека должно быть право выбора».

«У нас ферма рядом, поэтому я и так беру свое молоко»

«Ну а что, с голоду будем помирать? Тоже будем покупать, что сделаешь»

Восполнить молочный дефицит России придется довольно серьезный – по заявлению зампреда правительства Аркадия Дворковича, нехватка собственного производства молока достигает 25 процентов от общего объема потребления: вместо 40 миллионов тонн в год российские производители обеспечивают страну только тридцатью одним миллионом тонн молока.

«Вообще молочная отрасль, не только в России, но и в Беларуси, да и во всем мире, эта не та отрасль, от которой можно ждать очень быструю и хорошую отдачу. Эта отрасль тяжелая, с очень длительными периодами окупаемости и с очень значительными объемами инвестиций, которые необходимо сделать, чтобы получить результат», – отмечает исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов.

А потому в решении этого вопроса активно помогает Беларусь. Общий объем импорта из этой страны на российский рынок в 2017-ом году, согласно данным Федеральной таможенной службы, составляет 86 процентов. Теперь же для того, чтобы продать эти объемы, Беларуси придется искать альтернативные рынки.

Пока между Москвой и Минском идут молочные войны, подготовка к импортозамещению в самой России идет полным ходом, о чем свидетельствует и недавняя статистика: по итогам января импорт молочной продукции в страну сократился за год на четверть.