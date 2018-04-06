Кто станет «тунеядцем» известно, а за что будут платить – в отдельном акте 2 6.04.2018, 15:38

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Фото: «Радыё Свабода»

Чиновники рассказали об обновленном декрете.

До 1 апреля правительство должно было предcтавить обновленный Декрет №1, он же в народе – декрет о тунеядстве. Напомним, что примерно год назад Лукашенко приостановил действие Декрета №3 и поручил его доработать пишет kp.by.

- Кто не будет считаться тунеядцем?

- Это те, кто работает по трудовому договору (контракту), гржданско-правовому договору, ИП, адвокаты, нотариусы, ремесленники, а также занимающиеся агротуризмом. Те, кто не регистрируется ИП, но платит единый налог. Также не считаются тунеядцами военнослужащие, сотрудники военизированной организации, имеющих специальные звания, военнообязанные во время прохождения военных или специальных сборов, а также проходящих альтернативную службу. Также тунеядцами не будут читать творческих работников, статус которых подтвержден творческим союзом или профессиональным сертификатом творческого работника. Не посчитают тунеядцами священнослужителей, участников (членов) монастыря, монашеской общины, а также учащихся духовных учебных заведений. Сюда же входят члены национальных и сборных команд по видам спорта, безработные, которые зарегистрированы в центрах занятости или проходят переобучение от центров занятости.

Освободили от статуса «тунеядец» тех, кто воспитывает ребенка до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет или троих и более несовершеннолетних детей.

Не будут считаться тунеядцами те, кто получает образование на дневной форме или на дому. А вот если вы учитесь на курсах, совершенствуете свои знания, то вы будете считаться тунеядцем.

Также занятыми в экономике посчитают тех, кто занимается производством продукции растениеводства (кроме цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады), животноводства (кроме Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, Могилева) на земельном участке, который был предоставлен для подсобного хозяйства, ведения фермерского (крестьянского) хозяйства и т.д.

Занятыми в экономике будут считать спортсменов-учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных школ (специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), которые включены в клубы по виду (видам) спорта в виде отдельных структурных подразделений.

- Кто может не попасть в список тунеядцев?

- Те, кто не может работать по объективным причинам. Это, например, граждане, с которыми прекратили трудовые отношения – в течение квартала, который следует за кварталом, когда было увольнение. Но если вы потеряли работу из-за сокращения численности штата, по состоянию здоровья, то срок увеличивается на 6 месяцев с даты увольнения.

Военнослужащие, сотрудники (работники) военизированной организации, со специальными званиями резервистов во время занятий и учебных сборов, а также во время прохождения альтернативной службы – исключаются из списков на 6 месяцев, начиная с месяца после прекращения выше перечисленных отношений.

Если вы учились на дневном отделении в вузе, то после выпуска до конца календарного года вас не включают в списки тунеядцев. Аналогично и с учащимися духовных учебных заведений.

Не будут считаться тунеядцами инвалиды (вне зависимости от группы, причины и т.д.), а также признанные по решению суда недееспособными или находящиеся на принудительном лечении.

Если вы сдаете жилье, машино-место внаем, и уплачиваете налог, то тоже не считаетесь тунеядцем.

Не будут попадать в списки пенсионеры, в том числе получающие пенсию из других государств, а также получающие пособия по временной нетрудоспособости.

Не посчитают тунеядцами граждан, которые приехали в нашу страну для постоянного проживания, иностранцы или лица без гражданства, которые получили разрешение на постоянное проживание в Беларуси. Но только на полгода – за это время им надо будет найти работу.

- Кому надо будет доказать свой статус?

- Не все автоматически будут выпадать из списков. Некоторых все-таки внесут. И чтобы доказать, что ты не тунеядец, надо будет прийти в комиссию и подтвердить свой статус. Кому приходить?

Во-первых, тем, кто уволился – сделать это надо в течение квартала. Причем касается это и тех, кто остался без работы из-за сокращения штата. Также прийти в комиссию и доказать свой статус «не тунеядца» надо будет женам и мужьям военных, молодых специалистов, работающих за границей. Если вы находитесь под меднаблюдением в период беременности и родов, то вам тоже это надо будет доказать комиссии.

- Как все-таки платить за коммуналку?

- Новый декрет о тунеядстве заработает уже с 2019 года. Но к нему все еще есть вопросы. Например, в новом постановлении прописано, что незанятые в экономике граждане будут оплачивать стопроцентные услуги. Но какие именно? Чиновники говорили, что скорее всего это будут коммунальные услуги. Тогда вопрос: если в семье живет один тунеядец и один работающий человек, как им будут считать коммуналку, по каким тарифам?

- Проект нормативно-правового акта, определяющего перечень услуг (которые будут платить по 100% тарифам тунеядцы. – Ред.), находится на завершающей стадии согласования. И я думаю, мы этот вопрос обсудим после того, как будет принят нормативный акт, - сказал первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

- Как быть тем, кто работает за границей?

- Они свой статус должны подтвердить при обращении в комиссию. Если они подтверждают, что они легально работают за границей, то комиссия их будет исключать из базы данных, и они не попадут в список незанятых в экономике, - сказал чиновник.

- - А если человек учится за границей или путешествует? – задала вопрос чиновнику «Комсомолка».

- Положением определен статус только подтверждения работающих за границей. В отношении учащихся за границей положение норм не прописывает.

- То есть они будут считаться тунеядцами?

- Не совсем правильно. Если человек будет учащимся за границей, соответственно там будет проживать, он может в соответствии с документами, подтверждающими статус, обратиться в комиссию и комиссия в индивидуальном порядке будет это рассматривать.

- А если я 7 месяцев путешествовала?

- Речь не идет о временном периоде. Базы будут формироваться за первое и второе полугодие с корректировкой в квартал. Соответственно, по результатам квартала, если вы будете подпадать под категорию, относящихся к занятым, хотя бы один день, то, соответственно, в базу данных вы не попадете.

- Сколько заработает бюджет на тунеядцах?

- Цель реализации декрета – не пополнение дохода бюджета. Цель реализации декрета заложена в его названии – оказание содействия занятости населению. Те потенциальные граждане, которые попадут в базу данных, имеют полное право, и до них комиссия дойдет, и местные органы власти окажут содействие в трудоустройстве. Воспользоваться этой возможностью, этой помощью государства для человека – это его личная позиция, личное право. Но государство делает шаг навстречу для оказания содействия в трудоустройстве.

Кого будут считать творческим работником?

В Беларуси есть два союза писателей, есть два союза журналистов. Кого именно будут считать творческим работником? Обязательно ли быть членом государственного союза?

- В положении сказано, что это граждане, осуществляющие творческую деятельность в качестве творческого работника, статус которого подтвержден творческим союзом. При этом к гражданам у нас относятся трудоспособные граждане республики, иностранные граждане и лица без гражданства, получившие разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь или вид на жительство в Республике Беларусь. Если они подтвердят статус творческого работника, вопросов нет, он будет исключаться из базы.

Как узнать: тунеядец я или нет?

Раньше были письма счастья, которые рассылали тунеядцам. Как теперь узнать, попадете вы в список или нет, грозит ли вам стопроцентная коммуналка?

- Комиссии и местные власти сами будут принимать решения, положение комиссии не регламентирует порядок информирования и уведомления граждан в том, что они будут потенциально попадать в базу данных незанятых в экономике. Это мы отдаем на право комиссии исходя из тех возможностей, которые у них есть. Но я хочу сказать, что все граждане, которые попадут в базу данных, они будут проинформированы о том, что они там есть.

Почему с новым декретом не будет ошибок?

Когда действовал Декрет №3, много «писем счастья» рассылали тем, кто на самом деле не являлся тунеядцем.

- Не боитесь, что с этим декретом тоже возникнут ошибки?

- При формировании декрета, нормативно-правовых актов в его развитие, те подходы, которые мы заложили, максимально будут использовать те данные информационных ресурсов, которые есть, и на выходе данные базы данных, которые будут у нас, соответственно для отработки комиссиями, исполкомами, инициативно должны дойти до каждого человека. То есть не получится такого, что кого-то проинформируют, но не окажут содействие или каких-то мер в вовлечение его в занятость. То есть инициатива будет от местных органов власти. А дальше право каждого гражданина воспользоваться помощью и изменить свой статус или же остаться в том статусе, в котором он есть.