Адвокат «тунеядцев»: Похоже, у Лукашенко завелись враги 17 8.04.2018, 9:22

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Источник: caricatura.ru

Новый декрет о «тунеядцах» такой же абсурдный, как и предыдущий.

В четверг белорусов насторожило появление правительственного постановления о «тунеядцах». Чем отличается декрет №3 от декрета №1 и ждать ли новых Маршей рассерженных белорусов - сайт Charter97.org спросил у профессионального юриста, известного правового инспектора труда независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области, лауреата премии «Хартии-97» за 2017 год Леонида Судаленко, который в прошлом году помог многим безработным людям, попавшим под действие абсурдного декрета Лукашенко «о тунеядцах»:

- Знаете, я сейчас смеюсь, что раньше был «адвокатом дармоедов», а сейчас стал адвокатом «незанятых в экономике». Если по декрету №3 «тунеядцы» должны были платить деньги налоговой инспекции, то сейчас нет обязанности платить конкретные деньги - 20 базовых величин в год. Теперь «незанятым в экономике» грозит от государства, с января следующего года, оплата коммунальных услуг по 100% тарифу.

Я очень сомневаюсь, что эта система сможет работать на практике. Возьмем, к примеру, семью, где муж работает, жена безработная и у них есть двое детей школьников. Каким образом из «жировки» вычленят долю неработающей жены для того, чтобы начислить ей коммунальные услуги по тройному тарифу? Мне представляется весьма туманно, как постановление будет работать на практике.

Власть этим постановлением, которое сейчас активно обсуждается, поделило белорусов на две категории: занятые в экономике или незанятые. То есть, заходит в троллейбус, метро или другой общественный транспорт «незанятый в экономике» и что, ему кондуктор продаст специальный билет с повышенной стоимостью? А каким образом медицинские услуги будут оказываться «занятым» и «незанятым в экономике»? В общем, мне все равно кажется, что телега поставлена впереди лошади, и декрет работать на практике не будет.

Хочу еще подчеркнуть один момент. Позвольте спросить, а где вообще написано, что гражданин Беларуси обязан быть занят в экономике? Кто присвоил себе право делить людей на вот такие категории?

Известно, что работать или не работать - это право, а не обязанность. Гражданин обязан платить налоги, но это не означает, что «незанятый в экономике» не платит налоги. Покупая, например, продукты, мы уже участвуем в финансировании госрасходов. Все мы, работающие или нет, являемся потребителями товаров и услуг, в которые уже включены налоги.

- Вы помогли многим безработным людям, попавшим под действие скандального декрета №3. Намерены ли вы защищать людей от пришедшего ему на смену декрета №1?

- Я ищу первого «незанятого в экономике» белоруса, которому по «полному тарифу» насчитают коммунальные услуги. С этим человеком я пойду в суд, где буду доказывать неправомерность всего этого. Поскольку можно будет ставить вопрос о дискриминации этого гражданина по признаку незанятости, которая гарантируется Конституцией! То есть, у нас есть право не работать.

Заметьте, опять-таки налицо абсурдная ситуация. Эти все события происходят накануне таких значимых политических событий, как «референдум», «парламентские» и «президентские» «выборы». Наверное, у Лукашенко в правительстве завелись враги, которые просто хотят помешать ему, создавая протестную армию.

Ведь только в России работает около миллиона белорусов. Соответственно, они там зарабатывают деньги, которые часто являются неучтенными. И что, власть каждого работающего за границей назовет «незанятым в белорусской экономике» и предъявит им «жировки» с оплатой электроэнергии и газа с водой по тройному тарифу? Мое мнение, что этот абсурд на практике работать не будет.

В постановлении еще указано, что в регионах создадут комиссии, которые будут принимать решения по тем, кто попал под декрет. По бумагам они созданы для того, чтобы якобы помочь «незанятым в экономике» найти работу, но, извините, даже по официальным данным в 60 райцентрах большие проблемы с работой. В маленьком городе, как Лоев или Добруш найти работу просто нереально.

Власти должны не преследовать «незанятых в экономике», а создавать рабочие места в малых городах. Привлекать, мотивировать людей высоким уровнем заработной платы и тогда белорусы, в том числе и из России, вернуться в свои семьи. Пока рабочих мест нет, то люди едут не только на Восток, но и очень активно в страны Евросоюза, потому что там есть возможность заработать приличные деньги для того, чтобы прокормить себя и свою семью.

В общем, чиновники телегу опять поставили впереди лошади.

- Как написала в статье «Большой брат уже топчется в прихожей» Ирина Халип, под прикрытием «тунеядского» декрета идет сбор персональных данных Это ведь также грубейшее нарушение прав белорусов?

- Знаете, дело в том, что сегодня человек, согласившийся получить белорусский паспорт с идентификационным кодом, уже «сидит» в базах. Просто, если раньше доступ к этим базам был у спецслужб, то сейчас возможность ими пользоваться будет иметь более широкий круг «мятых пиджаков».

Грубо говоря, каждый чиновник буду владеть этими персональными базами данных.

- На ваш взгляд, какая судьба ждет декрет №1?

- Мне кажется, что все будет зависеть от правоприменительной практики. Я очень сомневаюсь, что на практике декрет вообще будет работать. Поскольку, еще раз подчеркну, абсолютно не понятно, как будут начисляться эти тарифы «по полной».

Даже если взять самого идеального для власти «незанятого в экономике» человека, который владеет 2-3 оформленными на него квартирами, то, понятно, ему можно начислить по «полному тарифу» коммуналку, но таких ведь единицы!

В основном под декрет попадут семьи, где один работает, а второй не работает или оба работают, но проживающий вместе с ними ребенок «тунеядец». И вот как на практике расчленить между ними жировку? Я просто не представляю.

Конечно, если декрет коснется большого количества людей, не исключаю, что снова будут протестные акции. Мы уже видели, что было весной прошлого года, когда на акции протеста выходили тысячи белорусов. Конечно, если проблема затронет большое количество людей, то акции повторятся.