Выборы премьера: в центре Еревана проходит многотысячный митинг (видео онлайн) 2 1.05.2018, 9:58

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Сторонники Никола Пашиняна собрались на площади Республики.

Сегодня в Национальном собрании Армении пройдет голосование по кандидатуре Никола Пашиняна на пост премьер-министра, сообщает azatutyun.am.

Между тем, лидер протестного движения и руководитель парламентской фракции «Елк» Пашинян призвал своих сторонников по всей стране «оставить все дела и собраться на площади Республики в Ереване» для того, чтобы обеспечить ему поддержку во время процедуры в главном законодательном органе страны, где Республиканская партия бывшего премьер-министра Сержа Саргсяна по-прежнему обладает большинством.