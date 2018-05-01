«Референдум» будет, но позднее 11 Михаил Пастухов

1.05.2018, 10:14

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Михаил Пастухов

Фото: ucpb.org

Cловесная эквилибристика Лукашенко не оставляет сомнений в том, что изменения в Конституции будут.

Поручение Лукашенко судьям Конституционного суда о подготовке поправок в Конституцию выполняется. Эти наработки в нужное время будут вынесены на всенародное голосование. И, конечно же, с помощью Л.М.Ермошиной и ее «команды» будут правильно подсчитаны.

«И не надо поднимать шумиху...»

Понятное дело, что власти хотели бы заниматься поправками в Конституцию «...в спокойном режиме», полагаясь на то, что им представят судьи Конституционного суда. Остальных граждан, в том числе юристов, просят не суетиться и не беспокоиться.

В этой связи у меня как судьи Конституционного суда первого состава, одного из разработчиков Концепции судебно-правовой реформы, проекта закона о Конституционном суде, проекта Конституции 1994 года, возникает ряд вопросов.

Первый вопрос: кто такие нынешние судьи Конституционного суда? Для меня очевидно, что это – «назначенцы» из числа юристов, которые находятся на обеспечении управления делами Лукашенко. За все время их работы не обнаружено ни одного неконституционного акта: ни закона, ни постановления правительства, ни декрета или указа Лукашенко. Если верить их оценкам, то у нас в стране состояние конституционной законности близкое к идеальному. Председатель Конституционного суда П.П.Миклашевич уже трижды переназначался на свою должность (с февраля 2008 г.).

Правотворческой работой почти никто из судей (кроме В.В.Подгруши) не занимался. Да и специалистами в области конституционного права их можно считать с большой натяжкой. Поэтому называть их «лучшим, что у нас есть» едва ли возможно.

Второй вопрос: почему работа над поправками в Конституцию ведется в режиме келейности и даже секретности? Почему общественность до сих пор не знает, какие изменения и дополнения «замышляют» судьи-разработчики?

Размышления над этими вопросами приводят к мысли, что «за спиной» у общества готовятся какие-то новеллы, выгодные для власти предержащих. Их могут предложить гражданам как кота в мешке с биркой «Новая редакция Конституции Республики Беларусь». Расчет будет на то, что многие избиратели не удосужатся развязать мешок и ознакомиться с его содержанием. Мало кто будет вчитываться в текст новой «книжечки», которая после референдума станет новой Конституцией.

Третий вопрос: на каком основании конституционным судьям поручили заниматься несвойственным им делом? Ведь суд – не законодательный орган. Он даже не наделен правом законодательной инициативы. С какой стати глава государства дает такие поручения суду, который должен быть независимым и самостоятельным в своей деятельности?

На мой взгляд, такое поручение не основано на законе и отражает заинтересованность главы государства в предстоящих поправках в Конституцию. Это позволяет усомниться в честности «игры», которую ведет власть. Здесь нужна именно шумиха, гласность, сенсационность.

Давайте создадим Конституционную комиссию

Если власть желает честно поступить и не играть с народом, то надо на демократических принципах создать Конституционную комиссию. Так поступают всегда, когда готовятся новые конституции или конституционные поправки.

И не надо ставить кого-то в привилегированное положение (тех же судей Конституционного суда, которые могут использовать свои полномочия в корыстных целях, что образует состав должностного преступления). Все желающие, в том числе от политических партий, движений, организаций, могут «записаться» в Конституционную комиссию. На общем собрании они могут избрать авторитетный президиум и утвердить Регламент. После этого начнется рутинная работа. Возможно, она растянется надолго (к сведению: работа над проектом Конституции 1994 года длилась более трех лет. – Авт.).

Замечу, что представителей государственных органов лучше не привлекать к этой работе. И не потому, что она утомительная и склочная, а потому, что они захотят пролоббировать интересы действующей группы власти. В результате получится тот же автомат Калашникова, то есть, еще более жесткая авторитарная система власти.

Для утверждения поправок в Конституцию от имени народа целесообразно созвать Конституционный конгресс или Всебелорусский съезд. Его делегатами должны стать представители от всех слоев общества и от всех регионов. Чем больше – тем лучше.

Лично я хотел бы принять участие в работе Конституционной комиссии, поскольку знаю, какие поправки следовало бы внести в Конституцию и как создать идеальную модель государства для новой Беларуси.

Я приветствую инициативу Президиума Белорусской социал-демократической партии (Грамада), который 22 апреля с.г. поддержал идею создания Конституционной комиссии (см.: блог Игоря Ледника «Канстытуцыйная камісія”).

Предлагаю другим политическим партиям, движениям, организациям присоединяться к этой инициативе и заняться подготовкой назревших конституционных преобразований в Республике Беларусь.

Михаил Пастухов, ucpb.org