На Шри-Ланке погиб белорус 5 1.05.2018, 10:59

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Трагедией закончился отпуск на шри-ланкийском курорте Хиккадува для семьи минчан.

Александр и Александра прилетели на остров в Индийском океане 14 апреля. Долгожданное далекое путешествие они продумывали самостоятельно. Всю первую неделю минчане провели в разъездах по бывшему Цейлону: посещали разные города, поднимались в горы, занимались каньонингом и рафтингом, пишет onliner.by.

Экстремальная часть поездки прошла для влюбленных абсолютно безболезненно, но беда настигла там, где ее меньше всего ждали.

«Если бы что-то случилось во время активного и опасного отдыха, я бы как-то могла это принять. Но гибель родного человека утром на людном пляже не укладывается в голове, — превозмогая боль, рассказывает Александра, которая вчера вернулась в Минск. — Сашу уже не вернуть, но, может, эта информация спасет кого-нибудь. Ведь мы, отправляясь в путешествие, не знали о такой опасности, а на пляже не было ни одной предупреждающей таблички и элементарных средств для спасения и оказания помощи».

Все произошло в этот понедельник. В 10:35 супруги пришли из отеля на официальный городской пляж. Оба были трезвые (отметим данный момент, предвосхищая домыслы некоторых комментаторов) и хорошо умели плавать.

— Минут через десять мы решили искупаться в океане, — вспоминает Александра. — В это время на пляже и в воде было довольно много людей. Саша шел первым, находился буквально на несколько метров впереди меня.

Когда воды было где-то ему по пояс, сильная волна, которая шла со стороны берега, сбила его с ног и затянула на глубину. А волна, которая шла из глубины, накрыла его полностью. Все произошло за считаные секунды. Я только успела увидеть, как он пытается махать мне рукой. Стала кричать: «Саша, иди сюда, не пугай меня!» В это время я стояла примерно по колено в воде и поразилась тому, насколько сильная была волна: она буквально выталкивала меня обратно на берег.

Выплыть сам Саша не мог. Стало понятно, что происходит что-то не то. Люди начали выбираться из воды. Парень, который занимался серфингом, бросился на помощь мужу. Саша даже успел ухватиться за доску. Я уже было подумала: ну все, сейчас он приплывет, и все будет в порядке. Но следующая волна снесла его…

Я начала бегать по пляжу и просить кого-нибудь помочь. Это официальный пляж, кругом кафе и магазины, но никто ничего не попытался сделать, даже не позвонили спасателям (станция была в километре от этого пляжа) или в скорую. Я просто бегала и смотрела, как тело мужа носит туда-сюда.

Мы с другими отдыхающими стали выстраиваться на пляже цепочкой, чтобы зайти на глубину и вытащить Сашу. Но волна была такая сильная, что разбивала нашу цепочку. Пробовали еще раз, я умоляла всех не расходиться, но океан так бурлил, что мы потеряли Сашу из вида.

Когда мужа волной принесло ближе к берегу, мы смогли его достать и сразу же стали пытаться откачивать его. Белорус, с которым мы познакомились на отдыхе, вызвал скорую. И это был первый звонок — в 11:07, то есть никто из местных до этого не набрал номер спасателей или медиков, хотя тонуть муж начал где-то в 10:45…

Скорая помощь приехала на пляж, но не стала откачивать Александра на месте, а повезла в больницу. Девушка рассказывает, что к местным медикам у нее осталось много вопросов: ее супруга в бессознательном состоянии даже не пристегнули к носилкам ремнями, поэтому на разбитых ланкийских дорогах тело все время бросало из стороны в сторону, а хоть как-то удержать его на месте пыталась только сама Александра. В госпитале спасти Александра не смогли. Минчанке сказали, что дыхательные пути мужчины были забиты песком.

— Я молилась, плакала, просила его: «Только живи, дыши! Ради нашей дочери…»

Александра рассказывает, насколько сильна была их с мужем любовь: они были вместе с 15 лет и всегда и во всем поддерживали друг друга: «Это были идеальные отношения. Мы были так счастливы, все время говорили друг другу, как нам повезло быть вместе…»

— Когда я стала выяснять, что и как, оказалось, что, если верить слухам, на этом же самом пляже за относительно небольшой промежуток времени погибло четверо туристов. И никаких табличек, никакой информации, ни одного спасателя или хотя бы копеечных спасательных жилетов, которые могли бы сохранить жизни тонущим (на серфе или водном мотоцикле их можно было бы подвезти человеку, попавшему в беду). Получается, незапятнанный туризм важнее человеческих жизней?!

После гибели Саши и до отлета я два дня ходила к океану и смотрела, изменится ли что-нибудь. Но нет, все по-прежнему: люди купаются, а вокруг нет никакой информации о таящейся опасности.

Александр и Александра отправились в отпуск самостоятельно. Так как большого опыта путешествий у них не было, супруги забыли про страховку. По словам Александры, большой финансовой проблемой стала доставка тела на родину.

— Я просто звонила всем друзьям и знакомым и просила одолжить денег. Мы уже скоро должны были улетать, поэтому на руках осталось только $300. Никто же не думал, что можно попасть в такую ситуацию. Кое-как мне удалось насобирать $5000 на то, чтобы привезти тело в Минск, и еще $700 на обратный билет для себя (изначально обратные билеты покупали на 29-е число). Спасибо одногруппникам, которые скинулись и помогли мне финансово.

Моя жизнь рухнула и разбилась. Восстановить ее уже невозможно. А ведь поначалу мы были так счастливы на этом острове и наслаждались всем увиденным: горы, водопады, джунгли. У нас были такие большие планы на жизнь: по приезде собирались делать ремонт, задумывались о строительстве своего дома и мечтали о рождении еще и мальчика… Теперь всего этого не будет…

Сегодня тело 31-летнего Александра доставят в Минск и похоронят. У пары осталась 9-месячная дочка.

Что такое обратное течение?

Причиной трагедий на курортах очень часто становится обратное течение (его еще называют отбойным течением, или Rip Current), буквально утягивающее купающегося далеко в открытое море. Кажущееся безобидным на первый взгляд, это очень опасное явление: вас может незаметно относить от берега со скоростью до 15 км/ч. Определить такие участки у береговой полосы можно по необычному окрасу воды, скоплению морской пены или отсутствию волн, двигающихся по направлению к берегу.

К сожалению, очень часто отбойное течение поначалу никак не проявляется визуально. Как правило, «коридоры» с обратным течением небольшие, их ширина редко превышает 50 метров. При попадании в них главное — не потерять самообладание и постараться выбраться, экономя силы и двигаясь в сторону, параллельно берегу.