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Apple разрабатывает iPhone с бесконтактным управлением

  • 1.05.2018, 22:09

Владельцы новых моделей iPhone смогут совершать необходимые действия, не касаясь экрана.

Корпорация Apple начала разработку технологии бесконтактного управления для новых моделей iPhone. Система дисплея, распознающая жесты без прикосновения к экрану, уже проходит испытания, и, по прогнозам, будет внедрена к 2020 году, передает hdfashion.tv.

В Apple уверены, что инновации помогут компании не отставать от других брендов и внесут необходимое разнообразие в поднадоевший традиционный функционал смартфонов.

К слову, дела на рынке у «яблочного» гиганта сейчас действительно обстоят не наилучшим образом: продажи iPhone X не оправдали ожиданий, а по версии издания Laptop Mag, в этом году MacBook опустился на седьмое место в рейтинге производителей ноутбуков. Критикуют устройства как раз за устаревшую техническую составляющую и неоправданно высокую стоимость.

Функция бесконтактного управления будет действовать по принципу уже используемой в iPhone технологии распознавания лица Face ID. Телефон будет считывать расстояние от пальцев до дисплея, благодаря чему владельцы смогут совершать необходимые действия, не касаясь экрана.

Также, в Apple ведутся исследования технологии изогнутых экранов с органическими светодиодами. По подсчетам корпорации, разработка займет от трех до пяти лет.


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