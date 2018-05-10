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Новым послом Польши в Минске может стать философ и специалист по России

  • 10.05.2018, 10:42
Артур Михальский
Фото: Microfon / Monitorul fiscal FISC.md

Что известно об Артуре Михальском, кандидатуру которого поддержал Сейм.

Новым польским послом в Беларуси, скорее всего, станет Артур Михальский. Его кандидатуру на должность посла в Минске поддержал 9 мая Комитет иностранных дел Сейма Польши. Теперь его кандидатуру должен утвердить президент Анджей Дуда, сообщает «Радыё Свабода» .

Что известно о Михальском?

1. Философ. Артуру Михальскому 56 лет. Он философ по образованию. С 1987 года работал в общественно-католическом еженедельнике «Ład». Занимался преимущественно регионом Центрально-Восточной Европы. Писал о падении коммунизма и демократических процессах.

2. Написал книгу о христианстве в России. Книга «На руинах тоталитаризма — беседы о возрождении христианства в России» стала результатом частых поездок в СССР и разговоров с людьми, участвовавшими в политических переменах.

3. Дипломат с 28-летним стажем. Работу в МИД Михальский начал в 1990 году. Весной того же года его направили в польское посольство в Москву. Там он работал в пресс-отделе посольства, затем — на посту пресс-секретаря. Владеет английским и русским языками.

4. Специалист по России. В 1996 году Артур Михальский возвращается в Варшаву и возглавляет российский отдел Центра восточных исследований, одного из самых влиятельных польских think-tank. Через год он возглавляет российский отдел в Департаменте Восточной Европы в МИДе.

5. Работа в США и Канаде. В 2000 году Михальский покидает Варшаву, начинает работать в посольстве Польши в Вашингтоне. Там он, как и в Москве, работает пресс-секретарем. Через 4 года дипломат возвращается в Польшу и начинает работу в Департаменте Америки МИДа. А в 2006 его вновь направляют на работу за океан — на этот раз в Канаду. Там он работает заместителем польского посла.

6. Орден от Додона. С 2010 по 2012 год Михальский работал директором Восточного Департамента МИДа Польши. В 2012 его назначили послом Польши в Кишиневе. Свою миссию он завершил 30 июня 2017 года. Президент Молдовы Игорь Додон наградил польского дипломата Орденом чести.

7. Отец троих детей. Артур Михальский женат на Эве Карновской-Михальской. У них трое детей: Александра, Вероника и Адам.

Предыдущий посол Польши Конрад Павлик завершил свою работу в Беларуси 31 января.


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