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«Макеевские сутки»

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  • Евгений Афнагель
  • 11.05.2018, 11:56
  • 4,412
Владимир Макей

В ожидании штурма.

Первым, кто прибыл сегодня утром встречать Макса Винярского из тюрьмы на Окрестина, был замначальника Московского РУВД Астафьев. Работа у него такая - снимать на видео освобождение «политических». Мы с Леонидом Кулаковым поинтересовались, будем ли досиживать остаток своего срока и когда. У нас ведь также, как и у Макса, «висят» сутки с 25 марта. В ответ Астафьев пробормотал что-то вроде «Ваше время еще не пришло».

Тогда, накануне Дня Воли сотрудники спецслужб и милиции устроили облаву на многих активистов оппозиции. Четыре дня держали в осаде и мой дом - днем демонстративно гуляли вокруг участка, стучали в окна, гонялись за женой, когда она куда-нибудь выезжала, ночью жгли костры и светили фонариками в окна. Другим не повезло еще больше. Владимира Некляева схватили, когда он шел к врачу, а Николаю Статкевичу вдобавок к незаконному аресту порезали шины в автомобиле. Поводы для арестов были разные: у кого - недосиженные ранее сутки, у кого - наспех составленные протоколы за прошедшие ранее акции. Меня отправили на сутки за фразу «В День Воли в Минске будет и шествие и концерт», написанную в «Фейсбуке».

Вечером 25 марта нас освободили. Почему? Все просто - на следующий день был запланирован важный визит Макея в Лондон. Да и власти опасались, что люди пойдут к тюрьме освобождать политзаключенных.

Понятно, что замначальника РУВД, скорее всего, на самом деле, не знает, будем ли мы досиживать «макеевские сутки» и когда. Поэтому переадресую вопрос властям и тем дипломатам, которые без устали рассказывают о «либерализации» в Беларуси. Интересно просто, когда ждать обещанного омоновцами накануне 25 марта «штурма дома с дымовыми шашками, выбиванием дверей и окон и возможными жертвами».

Евгений Афнагель, специально для Charter97.org


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