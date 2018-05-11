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Rolls-Royce представил первый в истории марки кроссовер

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  • 11.05.2018, 18:30
Фото: Rolls-Royce

Компания Rolls-Royce презентовала 10 мая свой первый кроссовер, получивший название Cullinan.

Автомобиль вооружили 6,75-литровым V12 с двойным наддувом мощностью 571 л. с. и максимальным крутящим моментом 850 Нм, передает «АвтоВзгляд».

– Запуск нового Rolls-Royce — исторический момент в истории индустрии роскоши. Сегодня мы задаем высокий стандарт и представляем новый класс автомобилей, адресованный тем, кто занимает высокое положение в обществе, ведет мобильный образ жизни и не привязан к одному месту, — сказал Питер Шварценбауэр, член совета директоров BMW AG, ответственный за марку Rolls-Royce.

Cullinan — вторая модель Rolls-Royce, построенная на новой платформе, «архитектуре роскоши», как ее называют сами британцы. По их словам, это самый «технологически продвинутый» люксовый кроссовер в мире. Под капотом новейшего «Куллинана» поселился мощный 6,75-литровый двигатель V12 с двойным наддувом, генерирующий 571 л. с. и максимальный крутящий момент 850 Нм. Привод у машины полный.

Конечно же, автомобиль располагает множеством опций, обеспечивающих безопасности и комфорт водителя и пассажиров. В их числе Vision Assist, распознающий животных и пешеходов в любое время суток, контроль усталости драйвера и система мониторинга дорожной обстановки с четырьмя камерами. Кроме того, Cullinan оснащается проекционным дисплеем с высоким разрешением, точкой доступа Wi-Fi и самыми навороченными навигационной и развлекательной системами.


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