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Экс-премьер Грузии Иванишвили возглавил правящую партию

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  • 11.05.2018, 19:30
Бидзину Иванишвили

Бизнесмена Бидзину Иванишвили утвердили председателем правящей партии «Грузинская мечта».

Об этом сообщают «Новости Грузии».

За его кандидатуру делегаты съезда проголосовали единогласно. Ранее председателем партии являлся премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который оставил пост лидера партии 26 апреля.

«Мы как правящая сила, находящаяся во власти, чувствуем особую ответственность перед страной и считаем, что партия, которая представлена большинством во всех ветвях власти — исполнительной, местной или законодательной, нуждается в силе и новом подходе», — заявил Квирикашвили.

1 мая политсовет правящей партии единогласно проголосовал за Иванишвили в качестве председателя «Грузинской мечты».

Партия пришла к власти в 2012 году. В 2013 году поддержанный этой партией кандидат Георгий Маргвелашвили был избран президентом Грузии. Иванишвили занимал пост премьера страны в 2012–2013 годах.


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