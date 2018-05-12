Киров Липман: Для белорусского руководства неудачи на ЧМ стали чем-то вроде инфаркта 4 12.05.2018, 16:53

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Экс-президент Латвийской федерации хоккея поделился мнением о делах в хоккейной сборной Беларуси.

Бывший президент Латвийской федерации хоккея (ЛХФ) Киров Липман считает, что не следовало увольнять главного тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса по ходу чемпионата мира-2018.

«Так никто не делает. Даже не знаю, был ли еще хоть один подобный случай в истории. Но всем хорошо известно, что там в руководстве работают крайне эмоциональные люди, включая Александра Лукашенко. Для них эти неудачи стали чем-то вроде инфаркта. И все же им не стоило так поступать, ведь их команда первые матчи проводила против очень сильных соперников. Я бы этого не допустил», — цитирует Липмана delfi.lv.