Такой хоккей нам не нужен 5 Валерий Карбалевич

14.05.2018, 17:53

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Валерий Карбалевич

Провал хоккейной сборной - это отражение деградации белорусской социальной модели.

На первый взгляд, ничего необычного не произошло: спорт есть спорт, нередко даже сильные команды терпят фиаско. Но как-то в последнее время неудачи следуют одна за другой.

Сначалa сборная по хоккею не попала на Олимпиаду, сейчас вылетает из высшего дивизиона.

Однако главное - это тот общественный и политический контекст, на фоне которого произошел провал белорусского хоккея. Дело в том, что хоккей в Беларуси не просто один из видов спорта.

Это важное направление государственной политики, идеологии, почти религия. (Руководитель aдминистрации Лукашенко Наталья Качанова заявила, что «хоккей - это идеология, которая может объединить нацию».) На него расходуются огромные для Беларуси деньги.

Много лет продолжалась разрекламированная кампания строительства ледовых дворцов по всей стране, даже в райцентрах. Хоккеисты получают сравнительно высокие зарплаты. Ситуация в хоккее регулярно рассматривается на совещаниях у Лукашенко.

В экстренном порядке председателем Федерации хоккея был назначен один из лучших администраторов в государстве, бывший министр сельского хозяйства, руководитель Гродненской и Минской областей Семен Шапиро.

Для Александра Лукашенко хоккей - это любимая забава, сфера особого внимания. Время от времени он лично им управляет. «Я персонально формировал олимпийскую сборную в Японию в Нагано», - хвастался он.

Действительно, Лукашенко сам прилетел тогда на Олимпиаду 1998 года и давал установку перед игрой сборной. В 2010 году после Олимпийских игр он, недовольный выступлением сборной страны, объяснял непутевым хоккеистам, как надо играть: «Схватил шайбу, толкнул ее ногой, коньком, головой, рукой, чем угодно, затолкал в ворота, там разбирайся».

Жаль, конечно, что на этот раз в Дании было некому научить белорусских хоккеистов правильно играть. Одно из главных политических событий года в Беларуси - это международный рождественский хоккейный турнир, на котором «команда президента» почти всегда побеждает. Чтобы выделяться на площадке, Лукашенко играет в хоккей под № 1 или № 99. В государственных медиа турнир освещается как главное событие.

На матчах обязаны присутствовать высокие государственные лица, члены правительства. Лукашенко действительно считает себя великим хоккеистом. Принимая поздравления с очередной победой на традиционном рождественском турнире, он скромно отметил: «Спорт - большой дипломат. Поэтому мы значительное внимание уделяем спорту. В том числе и поэтому была создана команда президента Республики Беларусь, о которой знают в каждом спортивном государстве планеты».

Наверное, вполне закономерно, что если социальная модель находится в кризисе, то в стране деградирует все: экономика, социальная сфера, образование, спорт. На самое дно опустился белорусский футбол. Вот теперь настала очередь хоккея.

Еще одна интересная закономерность. Прежде всего проваливается то, что объявляется государственным приоритетом и чем в ручном режиме управляет сам Лукашенко. Помните, как он взялся за деревообработку? Сколько было скандалов, кадровых землетрясений, даже судебных приговоров. Так вот, сегодня большинство деревообрабатывающих предприятий - в безнадежных долгах.

То же самое можно сказать о хоккее. Когда началась кампания по строительству ледовых дворцов в райцентрах, опытные люди говорили, что хоккей довольно дорогое удовольствие. Ледовые дворцы стоят очень много, поддерживать их жизнедеятельность - это непосильное бремя для бюджета. Все ледовые дворцы - неприбыльные объекты, забирают на свое содержание большую долю местных денег.

Чтобы ребенок мог заниматься в хоккейной секции, нужно снаряжение стоимостью $ 500-1000. Хоккей - это игра для богатых стран. И странная ситуация: хоккеистов в Беларуси многие не любят. Их зарплаты на фоне обнищание народа раздражают людей.

Но Лукашенко никого не слушал. И оправданием таких затрат могли стать только успехи белорусских хоккеистов на международной арене. Однако внутри страны можно годами рассказывать про отличные результаты в различных сферах.

Но жесткий международный аудит в виде чемпионата мира в хоккее все поставил на свое место. Советский комментатор Николай Озеров в подобных случаях любил говорить: такой хоккей нам не нужен!

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»