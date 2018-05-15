Как Никол Пашинян меняет Армению 2 Максим Мирович

15.05.2018, 14:59

Рецепт нормальной страны от армянских революционеров.

Последние несколько недель с интересом слежу за событиями в Армении — события там развиваются с невероятной скоростью, в отличие от нашего болота нашей стабильности. В ходе недавних протестов к власти в Армении пришел Никол Пашинян — молодой политик, поддержать которого вышли на улицы сотни тысяч армян. Армянам никто не раздавал печенек, не подвозил вагонами протестующих, и никакой Ален Даллес на нашептывал им свой коварный план по ночам — люди просто устали от совецких номенклатурщиков-популистов у власти.

После того, как "армянский майдан" победил — в стране не началась война, марсианские рептилоиды не двинули свои корабли к Еревану, а Земля не налетела на небесную ось — Пашинян просто начал давно необходимые стране реформы. Я слежу за всем, что происходит в Армении и буду рад, если у них все получится.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о переменах в Армении и рецепт нормальной страны от Никола Пашиняна.

Полная замена кабинета министров

После прихода к власти Никол Пашинян сразу же заменил весь состав министерских кабинетов — убрав оттуда старых коррумпированных чиновников, многие из которых работали во власти еще со времен СССР и состояли в свое время в коммунистической номенклатуре.

Все новое правительство, назначенное Пашиняном — сплошь молодежь. Новым главой МЧС стал Грачия Ростомян — ему 39 лет. Столько же лет и первому вице-премьеру Арарату Мирзояну и министру науки и образования Араику Арутюняну. В министерских кабинетах появились даже люди в возрасте до 30 — 28-летний министр диаспоры Мхитар Айрапетян и 29-летний вице-премьер Тигран Авинян.

Как можно увидеть, Никол Пашинян подбирает в свою команду инициативную молодежь, которой интересно менять страну и трудиться на благо народа, а не мутить какие-то схемы , обкатанные еще с советских времен.

Таможня, грузоперевозки

Никол Пашинян пообщался с таможенниками и объяснил им новые правила. Суть новых правил в следующем — не мешать людям торговать и нормально перемещаться через границу, все взяточничество, откаты и "схемы" будут караться самым жесточайшим образом. Все грузы должны оформляться в течение часа (максимум).

Также Пашинян ликвидировал монополию на дизель — раньше его имел право завозить в Армению только один олигарх, теперь это может делать любой желающий, цены на топливло внутри страны должны упасть.

Армия

Пашинян обратился напрямую к генералам и объяснил, что солдаты ничего не должны себе покупать сами — ни туалетные принадлежности, ни еду, ни сладости — всем этим их должно обеспечивать государство. Про каждый конкретный случай недополучения еды, проявления дедовщины или чего-то подобного Пашинян попросил писать ему лично в фейсбук.

На следующий же день после того, как Пашинян обратился к генералам — ему стали писать солдаты о том, что впервые им в армии стали давать конфеты, фрукты и в целом кормить чуть ли не как в ресторане, чего ранее никогда не случалось. Из этого можно сделать вывод, что все это и ранее было заложено в бюджет — но разворовывалось. Пашинян дал понять, что впредь воровства не потерпит.

Экономика>

Для улучшение экономического положения страны Никол Пашинян пригласил в Армению всемирно известно экономиста из США Дарона Аджемоглу — этот экономист имеет армянское происхождение и с удовольствием принял приглашение.

Также Никол Пашинян дал понять олигархам, что олигархических монополий в стране больше не будет — в Армении будут действовать принципы открытых тендеров и свободной конкуренции. На недавней встрече с Путиным Пашинян призвал также и российских бизнесменов вкладывать свои деньги в Армению — заверив о том, что их бизнес будет максимально защищен.

Открытое правительство

Пока правительства других государств (не будем показывать пальцем) рассуждает о том, что "власть должна быть духовной, вседержительной и сакральной", Никол Пашинян просто предложил всем желающим писать ему в фейсбук с предложениями о том, как улучшить страну. Кроме того, сам Никол каждый день рассказывает в фейсбуке, что он сделал за сегодняшний день для того, чтобы людям в Армении стало лучше жить.

Кроме того, Никол Пашинян показывает, как работает власть изнутри и недавно показал в своем видео интерьеры кабинета главы правительства - как выглядит туалет, комната отдыха, комната для торжественного приема и даже продемонстрировал содержимое холодильника:

По-моему, Никол Пашинян все делает правильно. Что интересно — бюджет страны при этом не увеличился ни на один драм, никаких дополнительных денег Пашинян не просит и я даже не удивлюсь, если ему удаться серьезно сократить расходы на государственный аппарат, подвинув оттуда старых коррупционеров. Завидую Армении белой завистью и желаю всего самого лучшего.

Максим Мирович, livejournal.com