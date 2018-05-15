Путин открыл Крымский мост 15.05.2018, 15:24

Правитель РФ проехал по мосту на КАМАЗе.

России открыла Крымский мост. В официальной церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин. Он лично проехал по нему за рулем КАМАЗа, сообщает currenttime.tv.

В составе колонны с Путиным проехали порядка 35 машин, среди которых самосвалы, автокраны, цементовозы, цистерны и другая техника, которая использовалась при строительстве моста.

Автомобильное движение по мосту начнется 16 мая.

Проектировали и строили 9-километровый мост компании Аркадия Ротенберга, близкого друга Владимира Путина. Ротенберг находится под санкциями ЕС за аннексию Крыма: ему был закрыт въезд в страны Евросоюза, а его активы, размещенные в европейских банках, арестовали.

19-километровый мост идет через косу Тузла и состоит из автомобильного перехода с двумя полосами движения в каждую сторону и двух железнодорожных путей. В его основание были забиты более 3 тысяч свай.

О необходимости построить переход через Керченский пролив Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Распоряжение о назначении генподрядчиком моста предприятия "Стройгазмонтаж" премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 30 января 2015 года. Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году, после аннексии Крыма Российской Федерацией.

8 марта – во вторую годовщину оккупации Крыма – президент России Владимир Путин приехал на полуостров и выразил недоумение по поводу неразберихи в строительстве: за мост отвечают сразу Минэкономразвития, Минтранс и крымские власти. Тогда президент поручил наладить "внятную, понятную, и легко контролируемую работу". "Конкретный должен быть человек, которого можно будет повесить, если он не сделает ничего", – заявил Путин.