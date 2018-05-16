В Беларуси начали создавать комиссии по «тунеядцам» 32 16.05.2018, 7:55

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Решение комиссии нельзя обжаловать ни в одной инстанции.

В регионах начали создавать постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Их создание предусмотрено обновленным декретом по «тунеядству», сообщает tut.by.

В числе первых районов, в которых появились подобные комиссии, оказались Пружанский и Каменецкий. Это предусмотрено соответствующими решениями райисполкомов. Из примечательного — комиссии смогут запрашивать в организациях любой формы собственности любую информацию, которая относится к ее деятельности. Решение комиссий считается окончательным и обжалованию не подлежит.

Обеспечивать работу комиссий будут райисполкомы. Комиссии будут формировать списки «тунеядцев», уведомлять о попадании в этот перечень, а также направлять «тунеядцев» в центры занятости или в ЛТП. Сообщать о том, что не занятого в экономике включили в список «тунеядцев», будут не позже 10-го числа второго месяца каждого квартала.

Комиссии также будут рассматривать заявления от «тунеядцев» и их родственников о полном или частичном освобождении от оплаты ЖКУ по полным тарифам из-за трудных жизненных ситуаций.

Среди других обязанностей комиссий — «ориентировать» граждан на легальную деятельность и принимать решения о направлении тех, кто ведет асоциальный образ жизни, в ЛТП.

При этом комиссии смогут запрашивать у госорганов и других организаций любой формы собственности любую информацию по вопросам, которые относятся к ее деятельности.

Заседание комиссий признается, если на нем будет присутствовать не меньше двух третей ее участников. Решение комиссии принимается открытым голосованием. Оно будет считаться принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии, которые были на заседании. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании комиссии.

«Комиссией обеспечивается всестороннее, полное и объективное рассмотрение всех материалов по каждому вопросу, вынесенному на рассмотрение на заседании комиссии», — отмечается в решении Пружанского райисполкома.

Заседания будут проходить при необходимости, но не реже двух раз в месяц.

В комиссии включают «депутатов», медиков, представителей ЖКХ, профсоюзов, «Белой Руси» и другие.

Напомним, 25 января Лукашенко подписал декрет № 1.

Позже правительство определило, кто будет подпадать под действие обновленного документа по «тунеядству» — декрета № 1. Не занятые в экономике белорусы, которые подпадают под действие «тунеядского» декрета, будут по полной стоимости рассчитываться за три услуги ЖКХ — газоснабжение, подогрев воды и отопление.

Формировать базу «тунеядцев» будет Минтруда. Эту базу планируют создать к 1 декабря этого года, она будет обновляться раз в квартал.