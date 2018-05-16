Посол Израиля спасает кладбище в Могилеве 16.05.2018, 11:46

1,308

На могилевском кладбище похоронены родственники нынешнего президента Израиля.

Состоянием еврейского кладбища в Могилеве заинтересовалось посольство Израиля. 15 мая его посетил глава дипломатической миссии Алон Шогам, передает «Радыё Свабода». С представителями местной власти он осмотрел старые захоронения, которым грозит уничтожение, и пообещал еврейской общине оказать содействие в деле восстановления заброшенных надгробий.

Еврейская община, в свою очередь, должна подготовить обращение в горисполком, чтобы началась процедура предоставления могилам статуса историко-культурной ценности. На получение охранного статуса, как говорили чиновники в беседе с дипломатом, отведено два года. За это время могилы должны быть упорядочены. Представители горисполкома в беседе с послом сказали, что возьмутся ходатайствовать перед Министерством культуры, чтобы статус историко-культурной ценности кладбищу был предоставлен. Вместе с послом кладбище осматривали заместитель председателя горисполкома Алла Галушко и председатель горсовета Андрей Киблой.

Новая редакция закона «О погребении и похоронном деле», принятая в 2015 году, дает право государственным специализированным организациям демонтировать и утилизировать надгробия, «когда степень разрушения исключает ремонт и восстановление». Из 600 описанных на еврейском кладбище могил более сотни могут уничтожить.

«К еврейскому присутствию в Беларуси должен быть интерес белорусского государства»

Осмотрев кладбище, посол Израиля в интервью журналистам сказал: еврейские кладбища, которые есть в Беларуси, - это наследие не только еврейского, но и всего белорусского народа.

«Белорусский народ, если хочет показать свою истинную историю и засвидетельствовать национальную зрелость, - говорил дипломат, - должен признать тот факт, что в некоторых местах присутствие евреев достигало по меньшей мере 60 процентов».

«Когда белорус говорит о своей истории, не вспоминая про евреев, то он говорит про свое прошлое с закрытыми глазами, - продолжил посол Израиля. - Поэтому понятно, что к еврейскому присутствию в Беларуси должен быть интерес и со стороны белорусского государства. Евреи жили в Беларуси и дали ей то, что дали, но так случилось, что они почти исчезли. Это надо помнить и не давать никому забывать».

«Состояние кладбищ - это наша еврейская судьба»

По мнению дипломата, вина за состояние еврейских кладбищ в Беларуси лежит на истории.

«Кладбища стали разрушаться после 1940-х годов. Можно сказать, что такая наша еврейская судьбу. Но иногда надо помогать судьбе, чтобы не было еще хуже. Ради спасения этого кладбища нужны немалые усилия, чтобы в конце концов была остановлена их плохая судьба и началась хорошая», - говорит Алон Шогам.

Без поддержки государства, говорит дипломат, упорядочить еврейское кладбище очень трудно, так как еврейские общины небольшие. Они «в свое время были почти вконец уничтожены».

«Мы привыкли к тому, что отсутствие общин приводит к разрушению и кладбищ», - говорит Алон Шогам. - Мы это понимаем, потому что это судьба нашего народа. С другой стороны, мы рады, что есть взаимодействие с местными органами власти, которые помогают нам их восстановить. Недавно были восстановлены такие кладбища в Витебской области. Там была очень тяжелая ситуация, так как они почти никем не посещались от 1940-х годов».

«Новые поколения должны знать, что евреи жили в Беларуси»

Посол Израиля соглашается с местной властью, что еврейское кладбище должно стать историко-культурной ценностью.

«Мы с этим согласны, хотя и понимаем, что святой статус кладбища чуть нивелируется с приобретением нового исторического статуса. Вместе с тем новые поколения должны помнить, что до Второй мировой войны в Могилеве доля еврейского населения была очень большая, как и их вклад в развитие города. Иногда и книг недостаточно для этого, а вот кладбища как раз позволяют это увидеть», - говорит он.

Почему государство Израиль не спасает еврейское кладбище в Могилеве

Отвечая на вопрос, каким образом Израиль может помочь спасти еврейское кладбище в Беларуси, Алон Шогам подчеркнул: Израиль как государство не вмешивается в дела других государств.

«Есть еврейские общины во всем мире, которые занимаются еврейским наследием, и они негосударственные. Израиль может оказать помощь в поиске исторических фактов, в исследованиях, собирании информации, но он не создает кладбища и не улучшает их состояния. Для этого есть фонды еврейского народа, которые приходят туда, где еврейским общинам нужна помощь», - сказал посол Израиля Алон Шогам.

«Привести надгробные сооружения в надлежащее состояние» обязывали до 22-ого июня

Еврейское кладбище первым попало под внимание Могилевского специализированного комбината обслуживания населения. Те, кто имеют на них захоронения, говорится в объявлениях, обязаны «привести надгробные сооружения в надлежащее состояние» до 22 июня 2018 года.

На предприятии говорят: у них предписание Генеральной прокуратуры. Ее представители объехали кладбища в Беларуси и сделали вывод, что закон «О погребении и похоронном деле» не выполняется. Проведенная предприятием инвентаризация выявила заброшенные могильные плиты. Упорядочить их надлежало в течение двух лет. Если это не сделано, то надгробие демонтируется.

На могилевском кладбище похоронены родственники нынешнего президента Израиля

В 2015 году активисты еврейской общины закончили каталогизацию захоронений на еврейском кладбище. Они описали более 600 старых могил. Каждая шестая под угрозой уничтожения, так как присматривать за ними некому.

Еврейское кладбище - одно из старейших в городе. Согласно архивным данным оно известны с 1745 года. Немало надгробий произведено в Варшаве, Вильнюсе, Санкт-Петербурге. Многие из погребенных вкладывали при жизни средства в развитие города.

Здесь найдены могилы родственников нынешняя президента Израиля Реувен Ривлин.

Местные исследователи еврейского прошлого, опираясь на сведения из книги «Генеалогия семейства Ривлиных», а также энциклопедические сведения, утверждают: похоронены на кладбище купцы Арон-Элиэзер и Хаим Симховичы - родственники нынешнего главы израильского государства. Как и Реувен Ривлин, они происходят из древнего рода, корни которого уходят XVI века, когда жил святой раввин Йосеф.

Большинство подписантов Декларации независимости Израиля - люди из Беларуси. Белорусское происхождение имеют четыре президента Израиля, на белорусской земле жили родители четырех израильских премьеров.