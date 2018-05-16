Названы уникальные особенности аэропортов мира 16.05.2018, 11:33

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Исследование провели эксперты CNN.

Так, самым холодным аэропортом мира стала воздушная гавань Якутска (Россия) — крупнейшего населенного пункта, расположенного в зоне вечной мерзлоты. Здесь средняя температура января составляет около -40°C, а зима длится с октября по апрель. При этом летом в Якутске бывает жарко — до +40°C, пишет tio.by.

Напротив, самый жаркий аэропорт мира находится в городе Ахваз на западе Ирана. Город, расположенный на берегах реки Карун, известен тем, что ранее являлся зимней резиденцией персидских монархов. Средняя температура воздуха июля здесь достигает +50°C.

Самым южным в мире пассажирским аэропортом считается воздушная гавань Ушуаи, на острове Огненная Земля в Аргентине. Отправляясь в Антарктиду, большинство туристов стартуют именно отсюда, поскольку в местном морском порту останавливаются суда на пути к Южному полюсу.

Наиболее низкорасположенный аэропорт мира — на Мертвом море в Израиле, на отметке более 400 м ниже уровня моря. А самыми высоко расположенными стали четыре горных аэропорта Китая.

Наиболее удаленным аэропортом мира оказалась воздушная гавань Матавери на острове Пасхи в Чили.

Самым загруженным в мире эксперты CNN назвали Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон, расположенный в 11 км южнее Атланты (Джорджия, США). Здесь зафиксировано наибольшее число взлетов и посадок пассажирских самолетов.