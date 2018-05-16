В Минской области мужчина держал на участке раба 1 16.05.2018, 13:03

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Работника привозили в багажнике, на ночь приковывали цепью.

СК завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в похищении человека в целях трудовой эксплуатации, сообщает tut.by.

По данным следствия, обвиняемый, угрожая физической расправой, заставлял мужчину работать на его приусадебном участке и ухаживать за животными.

30-летний потерпевший, не имея постоянного заработка, начал подрабатывать у предпринимателя два года назад. Через некоторое время тот стал заставлять мужчину приходить к нему работать бесплатно. Обвиняемый приезжал к работнику домой в соседнюю деревню, избивал, запугивал, неоднократно похищал и насильно привозил к себе на участок в багажнике автомобиля. Несколько раз удерживал его всю ночь в сарае с помощью металлической цепи с замком, избивал его и угрожал.

Во время обысков в доме обвиняемого нашли охотничье гладкоствольное оружие с боеприпасами к нему, мелкокалиберные патроны и банки с порохом, а также паспорт потерпевшего.

По результатам расследования действия обвиняемого квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса: умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, использование рабского труда, похищение человека, хищение паспорта, незаконные действия в отношении боеприпасов и взрывчатых веществ.

Обвиняемый под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.