Картину Малевича продали за $86 миллионов 16.05.2018, 15:58

Казимир Малевич

Это новый мировой рекорд по заплаченной за произведение художника сумме.

Картину «Супрематическая композиция» Малевича продали почти за $86 млн. Сумма за эту картину установила новый мировой рекорд этого художника за повторно продаваемую работу - $85,8 млн. Напомним, в 2008 году эту картину продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $60 млн, пишет kp.by.

Казимир Малевич написал эту работу в январе 1916 года. Она считается одной из наиболее сложных среди ранних геометрических полотен художника, которые отражают его видение мира. К слову, Малевич всю свою жизнь упорно отстаивал свой метод в искусстве, в границах этого метода он проявил большую изобретательность и многообразие творческой фантазии. Он пропагандировал супрематизм не только в живописи, но и в быту.

Малевич является создателем супрематических тканей, обоев, посуды. Пожалуй, справедливо будет сказать, что Малевич пропагандировал некий «супрематический» образ жизни как особый вид жизненной философии. Не понятый и не принятый в советской России, он получил всемирную известность после смерти, картины Малевича продаются на арт-аукционах за миллионы долларов, а его загадочный «Чёрный квадрат» до сих пор продолжает волновать человечество своей таинственной философской непостижимостью.