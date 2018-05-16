«Нужно ставить вопрос о дееспособности пациента» 3 16.05.2018, 16:40

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Тема «хоккейного конца» Лукашенко продолжает быть топовой в интернете.

На Чемпионате мира-2018 в Дании белорусские хоккеисты проиграли все 7 матчей с общим счетом 8:36. Белорусы проиграли Швеции (0:5), Франции (2:6), России (0:6), Швейцарии (2:5), Чехии (0:3), Австрии (0:4) и Словакии (4:7). Хоккеисты сборной Беларуси впервые за 15 лет вылетели в низший дивизион.

На сайт Charter97.org приходит так много примечательных комментариев по этому поводу, что мы просто не можем ими не поделиться. Итак, очередная часть.

«Стабильнасць! Стабильна усе матчы праиграли!!!»

«Хахаха!!! Главный какеист правильно проинструктировал, с разницей меньше трех шайб - не проигрывать! Браво, ребята!!!»

«Хоккей - это самое легкое, что можно было при желании наладить до приличного уровня. Он очень желал, но не сумел. Что тогда говорить об экономике, политике, социальном развитии, научном и т.д. Выход один - гнать в зашеек. Чем раньше, тем выгоднее».

«А с чего это вы вдруг решили, что плешивый изначально хотел что-то улучшить. Я уверен - ему нужна была только неограниченная власть. Он эту власть получил. А то, что он треплет уже четверть века - так это лучшее тому доказательство! Пустомеля, который ничего не умеет, но хотя бы хочет что-то улучшить, так хоть «пластинку» меняет. А у плешивого 25 лет одни и те же тексты - «жэстачайшэ», «атвечаць будете» и так далее... Он никогда не собирался и не собирается что-то делать для страны, для белорусов! Ему нужна власть, чтобы хорошо жить и набивать счета в офшорах!»

«Может, лучше городки развивать».

«Единственное, что процветает в этой стране - махровая колхозная лукашариковщина».

«Бывает, команды проигрывают, и страна и болельщики огорчены. Но тут - сплошное ликование. Нелюбовь и презрение к правителю рикошетом пошло на хоккей. Вот и закончилась всенародная любовь «к нашему президенту».

«Команда еще войдет в высшую лигу, Лука же вылетел изо всех лиг навсегда».

«Этот хоккей у него на виду, а как обстоят дела на госпредприятиях он точно не знает. А там тот же хоккей, именно беларуский хоккей. Идет планомерное уничтожение ресурсов Беларуси, так как назначенные его подельниками директора - с полным отсутствием интеллекта. Рады выслужиться и отчитаться о том, чего не могут скрыть, а скрывают полную некомпетентность, воровство на всех уровнях управления производством, простои, постоянные поломки оборудования, по причине устарелости и износа и многое другое. Опозорившийся хоккей - это эталон показателя управления страной».

«Срочно! Освободите место в палате N6 для лучшего кекеиста всех времен и народов».

«Да, Шура, да. Без вариантов. Твоя любимая игрушка сломалась. Не нужно нам твоё хорошее настроение».

«Всё разваливается без майдана....»

«Такой радости и гордости не испытывал со времён суперсерии СССР, Канада 1972 год за великих хоккеистов, величайшей сборной. И теперь те же ассоциации только за какой-то сброд способных играть только в хоккей по формуле в поддавки с приставкой антихоккеисты придворного шоу-балета на льду с шайбой».

«Перед началом ЧМ лукавый с большой лапшой на ушах, которую ему навесили им же поставленные чиновники от спорта, был полон оптимизма, в конце ЧМ имеет полные штаны пессимизма».

«Дурень построил сотню ледовых коробок, а результат не то что нулевой, а минусовой».

«Пример ледовый дворец в Бобруйске. Кто скажет, зачем в районном центре ледовый дворец на 7500 зрителей, где практически даже нет хоккейной команды? Назовите фамилию хоккейной звезды, которую подготовили под сводами этого монстра? Да, есть массовые катания, но для этого можно было построить ледовую площадку с искусственным льдом и навесом из легких конструкций. Сейчас этот монстр сидит на шее и без того скудного городского бюджета, вытягивая оттуда последнее. Для развития хоккея в РБ этот монстр, увы, ничего не дал».

«Если будет инфаркт, то дать всей команде Героев Беларуси!!!»

«Никогда и ни за кого не было так стыдно, как за Лукашенко. Очень стыдно!!! Это чувство даже сильнее, чем стыд. Это и стыд, и обида, и разочарование, и ненависть, и, в некоторой степени, жалось. Все смешано. Глаза бы мои его больше не видели и уши не слышали».

«Такие (победы) в нашем спорте очень сильно расшатывают нервы, а значит, и здоровье диктатора. Да, и не может он отвечать за свои слова. Нужно ставить вопрос о дееспособности пациента и срочно принимать меры по госпитализации. В принципе, здесь и невооружённым глазом видно, что человек не в себе».

«- Скажи, у тебя есть какие-нибудь таланты?

- Есть один единственный: я могу прос@ать всё на свете…»

«Шкловский дирехтар - хуже лысой резины. Продолжать движение на ней - неоправданный риск. Пора в утиль - на коврики под коров!»