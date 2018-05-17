Трамп всех переиграл Роман Федосеев

17.05.2018, 10:51

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Дональд Трамп

Что происходит, когда жесткий девелопер-переговорщик берется за судьбы мира.

Одним из предвыборных слоганов Дональда Трампа в предвыборной кампании в 2016 года был America First («Сначала Америка»), который предполагал снижение внешнеполитической активности США – отказ от излишней помощи союзникам, выход из затратных и изматывающих конфликтов по всему миру.

Однако реальность распорядилась по-другому: к середине 2018 года Трамп оказался вовлечен в разрешение (или обострение) сразу нескольких важнейших международных конфликтов.

Проведя беспрецедентную ротацию своей администрации, президент США окончательно избавился от наследства Барака Обамы только к концу 2017 года. Трамп окружил себя единомышленниками во главе с «ястребом» Джоном Болтоном и наконец начал проводить собственную внешнюю политику, такую, какой он ее представлял, – почти без оглядки на мнение критиков и экспертного сообщества. Первые ее результаты не только – ожидаемо – ужаснули, но и – неожиданно – удивили: оказалось, что натиск и угрозы могут, во всяком случае в краткосрочной перспективе, приносить плоды.

Первым примером стало принуждение Северной Кореи к ядерному разоружению. Мировая общественность была шокирована, когда Трамп в твиттере издевался над Ким Чен Ыном («Little Rocket Man!») и предлагал померяться ракетами. Казалось, что планета находится на грани ядерного конфликта, но получилось, что повышение ставок иногда работает – лидер КНДР спасовал перед намного более сильным противником.

(Сейчас Ын немного закапризничал, но это было ожидаемым; еще один повод для Трампа поиграть мускулами). В этом же ряду – торговая война с Китаем, столкновение с Россией в Сирии, выход из Иранской сделки, размещение посольства в Иерусалиме; везде виден тот же паттерн.

Американские журналисты, ссылаясь на окружение Трампа, систематизировали и описали по сути всегда один и тот же переговорный прием: угрожать, повышать напряжение, усиливать его твитами и насмешками – а потом внезапно немного отыграть назад, предложить компромисс (конечно, на более выгодных для себя условиях).

Его главный довод: «Мой камень больше, чем у тебя. Тебе будет хуже, чем мне. Ставки слишком высоки». Дополнительно Трампу помогает его неконвенциональное представление о том, как может вести себя мировой лидер при личном общении. Свидетель переговоров о судьбе НАТО рассказывал, что чувствовал себя по-настоящему неловко от того, насколько жестко президент США наседал на европейских лидеров.

Этот же паттерн поведения просматривается в твитах Трампа в сторону России, когда он сначала пригрозил ей «умными ракетами», а потом через 20 минут предложил прекратить гонку вооружений. Еще в апреле казалось, что Москва и Вашингтон стоят на грани прямого военного противостояния в Сирии, однако американский ракетный удар по силам Асада оказался, скорее, формальным. Уровень напряжения и паники, которые создает президент США, почти всегда уравновешивается разрядкой – и все вздыхают с облегчением.

Первое, что приходит на ум, когда задумываешься о лихой переговорной тактике Трампа, – конечно его книга 1987 года «Искусство совершать сделки», в которой он рассказывает о секретах успеха своего строительного бизнеса. В этой сфере нет какой-то инновационной составляющей, по большей части она состоит из общения с большим количеством разных контрагентов, с умасливанием представителей государства и выбиванием для себя наилучших условий. По сути, нынешний президент самой могущественной страны в мире и сейчас руководствуется принципами, которые описал еще тридцать лет назад:

«Я совершаю сделки очень просто. Мой стиль – прямота. Я всегда ставлю перед собой большие цели, а затем действую решительно. Налегаю и налегаю до тех пор, пока не получу то, что хочу».

Дональд Трамп, «Искусство совершать сделки»

Возможно, самый показательный пример – эпизод торгового противостояния с Китаем, связанный с телекоммуникационным гигантом ZTE. Весной США, недовольные несправедливым распределением выгод от двусторонней торговли и нарушением интеллектуальных прав со стороны Пекина, пообещали ввести пошлины на часть китайских товаров. Китайцы ответили зеркально. Речь идет о десятках, если не сотнях миллиардов долларов оборота; аналитики уже рассчитывают возможный урон для всей мировой экономики. Вашингтон естественно оставил пути к отступлению – очередной этап переговоров.

Прямо перед их началом, в начале мая, министерство торговли США нанесло удар по китайской компании ZTE – запретило покупать ей американские процессоры, необходимые для производства телефонов, и другие комплектующие. Заводы ZTE просто встали, компания оказалась на грани разорения, а десятки тысяч людей – под угрозой увольнения. Через несколько дней Трамп триумфально объявил в твиттере, что ZTE будет спасена – он и председатель Си Цзиньпин уже вместе работают над этим, а министерство торговли получило соответствующее инструкции (то есть санкции так или иначе снимут).

Демократическая пресса соревновалась в язвительности насчет непоследовательности Трампа. Во-первых, американские спецслужбы давно трубят: ZTE и Huawei угрожают национальной безопасности США, их устройства могут заниматься слежкой в пользу китайских властей. Во-вторых, Трамп, так долго кричавший о том, что Китай лишает рабочих мест американцев, теперь озаботился сохранением рабочих мест китайцев. Но хозяина Белого дома вряд ли это может задеть.

Главное, США получили еще один рычаг в торговых переговорах с Китаем: по данным источников, за спасение ZTE китайцы должны отменить повышение пошлин на американскую сельскохозяйственную продукцию. Эта история очень наглядно показала, насколько китайская экономика зависит от США.

«Самое лучшее – позаботиться о рычаге давления на партнеров. Нужно дать понять, что у тебя есть то, чего они страшно вожделеют, а еще лучше – не могут обойтись. Позаботьтесь, чтобы у вас было надежное средство убеждения».

Дональд Трамп, «Искусство совершать сделки»

Конечно, не каждое из направлений, в которые ввязался Трамп, выглядят выигрышными. Пока совершенно непонятен замысел выхода из соглашения по Ирану. Условия, которые Вашингтон выдвинул Тегерану, заведомо невыполнимые. Против США в этом вопросе выступили все остальные участники соглашения, включая их европейских союзников. Судя по всему, никакого конкретного плана действий здесь не существует (или мы о нем пока не знаем).

Открытие посольства в Иерусалиме скорее носит символический характер – показать поддержку своему верному союзнику в регионе Израилю (в том числе в борьбе с Ираном). Впрочем, сам этот шаг в очередной раз показал серьезность намерений Трампа в следовании своим интересам – большинство аналитиков предсказывали, что он будет максимально затягивать с реализацией этого предвыборного обещания. Многие считали, что регион после этого взорвется.

Ужасные последствия решения Трампа – десятки погибших в столкновениях палестинцев. Но с политической точки зрения президент США снова опять расширил границы допустимого – и Земля не налетела на небесную ось.

Так или иначе, в своей книге Трамп дает ответ и на замечания по поводу распыления усилий своей администрации на слишком большое количество задач:

«Я никогда не сосредотачиваюсь только на одной сделке. Я всегда одновременно рассматриваю множество, зная, что большинство из них, даже если они сначала выглядят привлекательно, сорвутся по той или иной причине».

Дональд Трамп, «Искусство совершать сделки»

Стоит отметить, что в американской прессе достаточно хорошо аргументированной и логичной критики текущей внешней политики президента США. Пишут, что Трамп руководствуется принципом «покупай сейчас, плати потом», и его подход приносит плоды только в краткосрочной перспективе, а на будущее наоборот закладывает неразрешимые проблемы и противоречия.

Хозяин Белого дома уже сейчас задумывается о перевыборах на второй срок и выборах в Конгресс для республиканцев: решение о посольстве работает на часть его еврейского электората, а снятие пошлин с продуктов питания – на жителей сельскохозяйственных регионов страны. Есть обоснованное мнение, что в случае ZTE Трамп слишком рано и слишко легко выкатил такое мощное оружие в торговое войне, создав опасный прецедент: Китай или другие страны так же прямолинейно смогут использовать метод «услуга за услугу», и тогда это оружие развернется в сторону США.

И все же к тактике Трампа стоит присмотреться. Известный публицист Дэвид Брукс пишет, что людей формирует их окружение; личность нынешнего американского лидера сформировалась в нью-йоркском строительному бизнесе, в том числе среди таких настоящих гангстеров и жуликов, как Джон Коди и «Толстый Тони» Салерно. «Возможно, такой бэкграунд может дать подходящее образование для того, чтобы вести дела с жуликами и головорезами, которые управляют некоторыми частями мира сейчас. Все больше оснований считать, что Трамп понимает образ мышления этих головорезов больше, чем выпускники престижных дипломатических академий», – указывает Брукер.

Трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман, в свою очередь, пишет, что немногие сейчас понимают важность торгового противостояния США и Китая. Пекин, прикрываясь статусом развивающейся страны, долгое время получал торговые преференции и откровенно воровал интеллектуальную собственность западных стран, одновременно не пуская западные компании на свой рынок.

Теперь, вырастив в условиях протекционизма собственные компании-гиганты, Китай начинает экспансию во внешний мир, не собираясь платить по счетам. По мнению Фридмана, сейчас самое время для того, чтобы вразумить Китай, дальше будет поздно – нынешнее противостояние определит распределение экономических сил в мире на долгие годы вперед, и здесь Трампа нужно поддержать.

Брукс указывает, что западный образованный класс веками исходил из ложной предпосылки: «раз мы настолько ушли вперед, то все остальные на самом деле хотят быть такими, как мы». В реальности же головорезы остаются головорезами, а религиозные фанатики продолжают радикализироваться. Возможно, они понимают только позицию силы.

«Иногда не остается ничего другого, как идти на противостояние. Меня это не смущает. Всю свою жизнь я привык давать сдачу, причем очень жестко».

Дональд Трамп, «Искусство совершать сделки»

Роман Федосеев, Republic