Названы пять лучших б/у автомобилей дешевле $2 тысяч 3 17.05.2018, 15:41

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За небольшие деньги иногда можно купить довольно качественное авто.

Издание nv.ua назвало пять нерастаможенных автомобилей в самом дешевом ценовом диапазоне до $2000, среди которых есть вероятность найти не совсем убитый и относительно недорогой в содержании.

Opel Omega B

2000-2002 гг

$1800-2000

Эта модель всегда пользовалась спросом на вторичном рынке. Просторный салон, огромный багажник, потрясающая плавность хода благодаря энергоемкой подвеске делают Omega отличным семейным автомобилем. Особенно если взять в кузове универсал.

Простая конструкция позволяет существенно экономить на обслуживании, наслаждаясь всеми прелестями гаражного ремонта.

Важно помнить о нескольких моментах. Во-первых, стоит брать рестайлинговую Omega B (в народе ее иногда называют Omega C, хотя официально такого названия не было), которую делали после 1999 года, у нее кузов оцинкован.

Конечно, по прошествии стольких лет и это не гарантирует отсутствие коррозии, но для не оцинкованных опелей прежних лет сварка кузова и защита антикором является столь же неотъемлемым элементом технического обслуживания, как смена масла в двигателе.

Кстати, о двигателях. На Opel Omega их ставили огромное множества, как бензиновых так и дизельных. По отзывам мотористов, лучше всего найти Omega с 8-клапанным 2-литровым бензиновым мотором – ему, как говорится, сносу нет. 16-клапанный 2-литровый мотор тоже довольно живуч. 2,2- и 2,5-литровые несколько менее надежны. 3-литровый весьма неплох, но это большая редкость. Дизели Omega отличаются средней надежностью.

Ну и разумеется, в авто такого возраста лучше предпочесть механическую коробку передач. Старый “автомат” может доставить много хлопот.

Volkswagen Golf IV

1998–2002 гг

$1900-2000

Легендарный Golf был и остается одним из лучших городских автомобилей. Для маленькой семьи это отличный выбор. Хотя, кстати, универсал Golf Variant дает больше шансов удовлетворить большую семью, просто встречаются такие авто реже.

Golf 4-го поколения был последним “олдскульным” авто в линейке. Начиная с 5-го поколения Volkswagen ударился в технологические эксперименты, которые сделали его с одной стороны лидером рынка, с другой – кошмаром владельцев. Двигатели с непосредственным впрыском топлива, коробки DSG и другие инновации, разумеется, увеличивали динамику и снижали расход топлива, но ресурс автомобилей существенно сократился. Это особенно важно для вторичного рынка.

Но если вам посчастливится найти “живой” Golf IV, то затраты на его содержание будут в разы меньше, чем в случае со следующим поколением. Мотористы рекомендуют выбирать 4-й Golf с 1,6-литровым бензиновым мотором или 1,9-литровым дизелем. И разумеется, с механикой.

Mercedes-Benz E-class W210

1996-2002 гг

$1800–2000

Культовый “лупастый мерин”, благодаря всей этой эпопее с нерастаможенными авто, сегодня стоит совсем недорого. Так что соблазн велик. А стоит ли?

Стоит, если подойти к выбору с умом. Глупо рассчитывать на машину в реально хорошем состоянии с маленьким пробегом. Скорее всего “на литовских номерах” вам постараются втюхать W210, который трудился в такси или корпоративном автопарке.

Пробеги в таких машинах, разумеется, скручены в разы, так что покупая “мерина” с пробегом 300 тыс. км, умножайте эту цифру, как минимум, втрое.

Но это не так уж страшно, в конце концов, вряд ли вы берете “литовца” или “поляка”, чтобы потом передать авто своим внукам.

А поездить еще пару-тройку лет более-менее приличный W210 вполне сможет. При выборе стоит внимательно оценивать состояние кузова, мерседесы тех лет имели весьма посредственную защиту от коррозии. Таки вещи, как “расцветающие” колесные арки или дырявые пороги – это мелочь. Есть множество “меринов”, которые давно прогнили насквозь.

Из двигателей лучше всего предпочесть бензиновые моторы небольших (как для Mercedes объемов), например 2 и 2,3 л. Дизели-то у Mercedes довольно надежные, но как раз дизельный “мерин” скорее всего долго “насиловали” в такси, и он может быть совсем “мертвым”. Ну а бензиновые моторы больших объемов (3 л и выше) чаще всего убивают в хлам любители “погонять”, а ремонт такого двигателя обойдется дороже самой машины.

Chrysler Voyager

1998 – 2002

$1700–2000

Настоящий “семейновоз”. Как говорится, для тех, у кого трое детей, собака, теща и дача с картошкой. Chrysler Voyager равно как его собрат Dodge Caravan представляют собой довольно бесхитростные рабочие лошадки.

7-местный салон, немаленький багажник делают эти автомобили очень практичными. Ходовая простая в ремонте и довольно надежная. Двигатели – средние по ресурсу, но довольно неприхотливые.

Бензиновые моторы, как и у большинства “американцев” очень прожорливые. Правда, они спокойно переносят 92-й бензин и отлично “дружат” с газовыми установками.

Дизели довольно экономичны, но более капризны. В случае с Voyager лучше от них отказаться, тем более, когда речь идет о такой старой машине.

Антикоррозийная защита никогда не была сильной стороной “американцев”, так что выбирая машину, будьте внимательны, а то все деньги, которые вы планировали сэкономить, купив “литовца”, уйдут на услуги сварщиков.

Skoda Fabia

2001-2004 гг

$1600-2000

Если “понты” не имеют значения, а хочется реальную рабочую лошадку более менее “свежих” годов (т.е. хотя бы из нынешнего тысячелетия), то Fabia станет отличным вариантом.

Машина звезд с неба не хватает ни по каким показателям – управляемость и комфорты весьма посредственные. Вместимость и практичность – тоже.

Зато Fabia отличается очень простой конструкцией и дешевизной в обслуживании. Дизель 1,9 л – добротный “работяга”, а из бензиновых моторов все же лучше избегать 1,2 л – он откровенно слабоват даже для такой маленькой машинки. И дело тут не в ощущениях при езде (Fabia с любым мотором не порадует динамикой), а в том, что слабенький двигатель приходится больше “крутить”, и он быстрее изнашивается.