Работающие за границей белорусы должны будут отчитываться о трудоустройстве 4 17.05.2018, 20:23

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Работающие за границей смогут онлайн подтвердить трудоустройство за пределами страны.

Сегодня «палатка» приняла новый скандальный декрет о «тунеядстве». Работающие за границей белорусы должны будут подтверждать трудоустройство за пределами страны, чтобы избежать попадания в список «тунеядцев»

При этом не всем потенциальным «тунеядцам» нужно будет приходить в комиссии, чтобы подтвердить статус занятого в экономике. К примеру, работающие за границей смогут онлайн подтвердить трудоустройство за пределами страны, что позволит им избежать попадания в список «тунеядцев».

— Если человек предоставит документ о том, что он работает за границей, то он будет отнесен к занятым в экономике. Будет разработано на соответствующих сайтах соответствующее окно, где человек в электронном виде может уведомить о том, что он работает в России или другой стране, на таком-то предприятии. Эта практика была и во время действия предыдущего декрета, она очень хорошо себя показала, — заявила министр труда Ирина Костевич.

Подтвердить работу за границей можно будет, например, трудовым договором, уточнила министр. При этом для тех, кто оказался в базе незанятых в экономике, не будут вводить ограничения, например, на выезд из страны, добавила министр.

Напомним, 25 января Лукашенко подписал декрет № 1. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. На местах будут созданы специальные комиссии, которые будут собирать информацию о «тунеядцах».

Трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают по ценам (тарифам), обеспечивающим 100%-е возмещение затрат, следующие коммунальные услуги:

горячее водоснабжение, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, теплоснабжение.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, что предыдущая версия декрета вызвала массовые протесты среди населения.