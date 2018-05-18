Министр труда рассказала, как белорусов за границей будут записывать в «тунеядцы» 46 18.05.2018, 9:24

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Выступление Ирины Костевич вызвало много вопросов.

На заседании «палатки», которое прошло в четверг, 17 мая, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала о том, как работает новый декрет о «тунеядстве». Согласно документу, в каждом районе заработают специальные комиссии, которые будут составлять списки «тунеядцев». Они появились еще в прошлом году, когда действовал предыдущий декрет, но теперь станут основным звеном в работе с «тунеядцами».

У журналистов оказалось много вопросов о том, как будет работать новое финансовое наказание для «тунеядцев» - полная оплата некоторых коммунальных услуг (подогрева воды, отопления и газа в домах с колонками).

Издание kp.by собрало ответы министра на самые актуальные из них.

- Как те, кто живет за границей, будут доказывать, что они не «тунеядцы»?

- Если человек предоставит документ, что он работает за границей, будет поставлен соответствующий признак (в базе данных. - Ред.) - и он не будет платить полную стоимость коммунальных услуг. Человек в электронном виде сможет уведомить, что он работает в другой стране на таком-то предприятии. Эта практика была и по предыдущему декрету, она очень хорошо себя показала, - объяснила Ирина Костевич.

- Он должен будет предоставить какой-то документ? - уточнили журналисты.

- Трудовой договор, справку о зарплате.

- А просто печати о пересечении границы недостаточно?

- Нет-нет. Пересечь границу можно с разными целями, ты должен подтвердить, что работаешь за границей, а это трудовой договор.

- А если он учится? А если живет, но не работает за границей?

- Давайте так. Мы сейчас отработаем с облисполкомами перечень трудных жизненных ситуаций и сделаем памятку в помощь всем комиссиям. До 1 июня все облисполкомы дадут нам свои вопросы, плюс предложения по перечню трудных жизненных ситуаций. А мы за июнь отработаем в министерстве две серьезных памятки, которые будут настольной книгой для комиссий - в плане трудных жизненных ситуаций и в плане ответа на те вопросы, которые появляются в ходе работы комиссий.

- Для чего вообще нужны комиссии, если в стране есть службы занятости? Они не справляются со своими обязанностями?

- В стране создана служба занятости, цель и задачи которой - снижение напряженности на рынке труда и предоставление вакантных рабочих мест. Но цель создания комиссий - прежде всего координация работы, и туда войдут представители ряда служб: МВД, налоговых органов, службы занятости. И поскольку одна из задач декрета - это стимулирование занятости через полное возмещение затрат (на коммунальные услуги. - Ред.), то формирование списков граждан, которые не заняты, - это очень серьезно, это функция, которую можно выполнять исключительно комиссионно.

- Почему в других странах безработным платят пособия, а у нас наказывают их рублем?

- Те, кто сегодня стоит на бирже труда и зарегистрирован в качестве безработного, не будут выплачивать услуги по полной стоимости, поскольку у них действительно трудная жизненная ситуация, они потеряли работу, просто они обратились к государству за помощью - оказать им услугу в поиске работы. И государство будет этими услугами заниматься, - пояснила Ирина Костевич.

- Когда все белорусы начнут оплачивать стопроцентную коммуналку, за что тогда будут полностью платить тунеядцы?

- Давайте мы начнем реализовывать тот декрет, который принят сейчас. А практика покажет, как он заработает, - ответила Ирина Костевич.

- Вскоре появится база данных тунеядцев, к которой будет иметь доступ много служб - комиссии, МВД и так далее. Это не нарушение прав человека?

- Из личных данных там только ваше Ф. И. О., дата рождения, где вы проживаете и ваше состояние - работаете или не работаете. Мы прорабатываем сегодня вопрос, как переходить на электронные трудовые книжки. Как раз актуализация баз трудоспособных граждан - это первый шаг к переходу. Это уже, извините, база данных онлайн-режима: сегодня уволился - сегодня ты попадаешь в базу данных приказом таким-то. Это будущее, мы живем в XXI веке, все должно быть автоматизировано.

Напомним, 25 января Лукашенко подписал декрет № 1. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. На местах будут созданы специальные комиссии, которые будут собирать информацию о «тунеядцах».

Трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают по ценам (тарифам), обеспечивающим 100%-е возмещение затрат, следующие коммунальные услуги:

горячее водоснабжение, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, теплоснабжение.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, что предыдущая версия декрета вызвала массовые протесты среди населения.