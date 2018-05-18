Евгений Афнагель: Сбор личной информации – ахилессова пята декрета о «тунеядцах» 2 18.05.2018, 9:59

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Евгений Афнагель

Именно эта часть декрета №1 вызовет наибольшее возмущение у белорусов.

Об этом сайту Charter97.org заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, комментируя одобренный «палаткой» декрет №1 «о тунеядцах»:

- Думаю, нормально этот работать он не будет - по крайней мере, в том виде, в каком принят. Люди найдут возможности обойти декрет и уже это делают.

Главная опасность в другом. Декрет - очередной шаг к выбиванию последних денег у белорусов, разведка боем. Власти, помнящие весну прошлого года, сейчас ведут себя осторожнее. Они проверяют, какая реакция будет на декрет в его теперешнем виде, чтобы подготовить свои дальнейшие шаги. Чиновники уже не раз говорили о том, что сферы, которые затрагивает этот закон, в будущем могут быть расширены. Буквально месяц назад Лукашенко грозился, что «тунеядцы» будут оплачивать и медицинские услуги по полной программе. А сейчас главная задача властей - они этого и не скрывают - создать базу данных белорусов, которые якобы не заняты в экономике . Уже понятно, что в нее попадут более миллиона наших соотечественников - в первую очередь, те, кто работает за границей.

- Что говорят люди о декрете и о неограниченных полномочиях комиссий по сбору личной информации?

- Именно этот шаг сегодня вызывает наибольшее возмущение, ведь до начала следующего года финансовая составляющая декрета не будет заметна. Мало того, что белорусы всю жизнь вынуждены унижаться перед чиновниками и бюрократами, теперь им придется делать это еще и перед непонятно из кого набранными комиссиями. Закон требует, чтобы люди доказывали им, что «заняты в экономике». Полномочия этих комиссий - практически неограниченные. Согласно декрету, они смогут запрашивать в организациях любой формы собственности всю информацию, которую захотят. Как будут контролироваться решения этих комиссий - непонятно. И от их решения будет зависеть, сколько денег недосчитается и без того скудный семейный бюджет?

Сильнее всего декрет ударит по сотням тысяч белорусов, которые вынуждены работать за границей и по их близким. Министр Ирина Костевич во время выступления в «палатке» успела поиздеваться над этой частью наших соотечественников, заявив, что они не будут считаться «тунеядцами», если предоставят трудовые договора. Как будто она не знает, что люди вынуждены ехать на заработки в Россию не то, что без составления каких-либо документов, а рискуя даже не получить заранее оговоренную сумму за свой труд!

Ясно, что в таких условиях «крайними», скорее всего, будут члены вышеупомянутых комиссий. Их набирают из провластных организаций, на которые и без того народ косо смотрит. С учетом тех неограниченных полномочий, которыми будут наделены члены комиссий, отношение к этим людям, думаю, будет как к стукачам в приличном обществе. Именно в этом - ахиллесова пята нового декрета о «тунеядцах».

- Что белорусы могут противопоставить декрету?

- То, что помогло отменить предыдущий вариант декрета - решительность и солидарность. Бороться против декрета нужно уже сейчас - бойкотируя работу комиссий, высмеивая тех, кто в них состоит. В прошлом году обиднее всего было тем, кто не поверил в протесты и побежал платить «налог на тунеядство». Не стоит повторять таких ошибок сейчас и покорно идти на поклон к членам комиссий, доказывать им, что ты не баран и ждать, пока кто-то будет решать, сколько денег тебе нужно отдать на новые машины и коттеджи для чиновников или на ледовые дворцы для хоккеиста-неудачника. Вспоминаем партизанские традиции нашего народа, саботируем выполнение декрета и готовимся выйти на улицу, когда придет время.