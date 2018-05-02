Геннадий Федынич: Про «дело профсоюзов» знает весь мир 2.05.2018, 16:30

Расследование громкого дела продлили.

1 мая истекал срок предварительного расследования по громкому уголовному «делу профсоюзов», но шансов на то, что оно будет закрыто или приостановлено, очень мало.

"Учитывая, что нам никто не сообщал о прекращении дела, очевидно, что оно продолжено", - рассказал сайту palitviazni.info бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик.

Напомним, что Игорь Комлик содержался под стражей сo 2 августа 2017 года в рамках уголовного дела, возбужденного против него и председателя профсоюза РЭП Геннадия Федыничa по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса РБ (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). 2 октября Игорь Комлик был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде, но расследование идет до сих пор.

"Возможно, расследование вновь продлили на 3 месяца, - говорит Игорь Комлик. - Если это так, то как раз до годовщины с того дня, когда было возбуждено дело. Но лично мне о сроках расследования никто не сообщал, хотя не так давно нас с Федыничем вызвали к следователям, чтобы поставить в известность, что следственная группа расширена до восьми человек. Но ведь очевидно, что группу расширяли не для того, чтобы поскорее закрыть дело".

Геннадий Федынич не может спрогнозировать, насколько может затянуться дело.

"Его могут затягивать как можно больше, а могут в какой-то момент и приостановить, - считает лидер профсоюза РЭП. - Здесь все непредсказуемо. И, как мне кажется, от следователей здесь мало что зависит. Это политически мотивированное дело, и о том знает уже весь мир".

Не так давно в Минск приезжала представительная делегация международных профсоюзов, которая в том числе встречалась и с представителями белорусской власти. Естественно, поднималась и тема «дела профсоюзов».

"В ближайшее время будет сессия Международной организации труда и, безусловно, международные профсоюзы имеют свои рычаги влияния на белорусское правительство, - добавляет Федынич. - Нельзя сегодня делать вид, что у нас все хорошо, когда в отношении независимых профсоюзов идет такое давление. Если власти собираются сотрудничать с Евросоюзом, то нужно делать выводы. Впрочем, в нашем профсоюзе много друзей, которые продолжат работу в любом случае. Потому что мы нужны людям".