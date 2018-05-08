20 самых известных автомобильных примет и суеверий 1 8.05.2018, 7:52

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Водители склонны верить в то, что эти правила обеспечат им безопасность на дорогах.

Люди сами по себе склонны верить в разного рода приметы и суеверия. Автомобилисты — не исключение. Сайт autonews.ua опубликовал список из самых известный водительских примет и суеверий, в которые продолжают верить автолюбители.

1. Помоете машину – дождь пойдет! Проверено неоднократно.

2. Покупая новую машину, не забудьте перенести в нее что-то из старой.

3. Автогонщики стараются не входить в машину со стороны выхлопной трубы.

4. Водителю, сбившему кошку или собаку, лучше на время отдохнуть от руля, ибо следующая жертва — человек.

5. Не стоит говорить в присутствии своего автомобиля о его возможной продаже. Машины, как женщины, очень ревнивы и обидчивы.

6. Плохая примета приезжать на свидание на грязной машине. Первое впечатление — самое сильное!

7. Очень плохо влияет на карму выбрасывание мусора из окна. К тому же это просто некультурно.

8. Не пересчитывайте деньги в салоне автомобиля – полицейские очень чувствительны к этому шелесту!

9. Некоторые водители хранят на видном месте предмет, однажды проколовший колесо. Это помогает избежать дальнейших проколов.

10. Держите салон в чистоте. Ненужный хлам притягивают ненужные энергии.

11. Не стоит свистеть в машине, даже если вы увидели из окна роскошную блондинку. Свист ведет к потере денег.

12. Многие считают, что если за год случились две аварии, надо продавать машину, ибо она несчастливая.

13. Никогда не хвастайтесь, что ездите без аварий.

14. Не соглашайтесь на номер, в который входит цифра 13. А вот 7 несет удачу!

15. Пассажирам не рекомендуется расхваливать мастерство водителя во время движения.

16. Не ругайте свой авто – это обязательно приведет к поломке!

17. Не смотрите на аварии – говорят, это приводит к несчастью!

18. Не ставьте на свою машину деталь из битого или бывшего в ДТП автомобиля – не к добру это…

19. Стучать ногой по колесу лучше трамваю – у автомобиля же это приведет к проколу или проблеме с ним.

20. Ну и почаще хвалите свой автомобиль – он ответит вам тем же и избавит от мелких неисправностей!