закрыть
8 мая 2018, вторник, 17:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Победобесие

5
  • Вадим Жартун, «Корпорация Гениев»
  • 8.05.2018, 16:38
  • 2,023

Когда взрослые играют в победу – дело дрянь.

Деревянные автоматы, гранаты из кусков сухой земли. Руки вверх! Сдавайся! Бах! Бах! Ты убит! Я первый выстрелил! Нет, я! Когда дети играют в войну, это нормально. А вот когда взрослые играют в победу, дело дрянь.

Я не имею ввиду ряженых ветеранов, надевающих Золотые Звезды и ордена Ленина на китель летчика гражданской авиации, а затем цепляющих две кокарды на фуражку — это чаще всего действительно больные люди, к которым нужно относиться со снисхождением.

И когда в витрине висят портреты участников войны с подписью «бессмертный полк продмага №47» или реклама подешевевших сосисок с символикой Дня Победы это глупо, бестактно, пошло, но все еще не страшно.

И даже когда на акцию «бессмертный полк» сгоняют студентов и бюджетников, которым дают в руки портрет неизвестного им человека и отправляют изображать патриотизм, а потом эти портреты валяются по всем близлежащим мусоркам — это еще не катастрофа.

Настоящий ужас для меня в том, что праздник — «праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» — за последние годы постепенно превратилось в массовом сознании просто в «День Победы» — костюмированный карнавал с детишками в военной форме.

Куда-то исчез «советский народ», включавший в себя грузин и украинцев, с которыми мы уже успели повоевать. Испарилась Красная армия вместе с породившей ее страной. Забыта «Великая Отечественная» — кургузый обрубок Второй Мировой, избавленный от позорного раздела Польши с нацистами. И, самое, главное, что-то в корне неправильное случилось со словом «война».

Мне кажется, что она воспринимается молодежью как что-то вроде чемпионата мира по храбрости, доблести и геройским подвигам. Увлекательное приключение, в котором у нас к тому же есть фора (мы же — народ-победитель, не меньше), а проигравшие в худшем случае не получат медалей.

Возможно, многие вообще о войне не особенно задумываются, удовлетворяясь тем, что «мы победили» и, разумеется, «можем повторить». Особенно это касается детей, которые впитывают любые установки без критики, как губка.

Я не буду объяснять, почему победили не мы, по каким причинам «повторить» нет ни малейшего шанса, и как празднование Победы превратилось в культ Войны. Обо всем этом я уже писал в прошедшие годы. Мне хочется просто напомнить вам разницу между тем событием, которое сейчас принято косплеить на 9 мая, и суровой реальностью военных лет.

Настоящее и прошлое

Это подросток, изображающий из себя советский танк во время празднования Дня Победы.

А это семилетний мальчик возле сгоревшего в бою Т-34. Чуть поодаль догорают еще два.

Это мальчик, который дарит на праздник ветерану цветы.

А этот мальчик, десятилетний Володя Лукин, встречает советского солдата в освобожденной деревне 21 ноября 1944 года. Родителей Володи увезли в немецкий плен. Дожил ли солдат до Дня Победы — мне не известно.

Это — русская девочка на параде в честь Дня Победы.

А это — английская девочка Эйлин Данн на больничной койке после бомбардировки Лондона.

Этого мальчика сфотографировали рядом с пушкой.

А этого польского мальчика — на руинах его дома в Варшаве.

Эта девочка в форме стоит возле военного грузовика.

А эта истощенная девочка лежит на тротуаре в Варшавском гетто. Она еще жива.

У этого мальчика есть галифе, гвоздика и игрушечный автомат. На заднем плане в кадр попала праздничная демонстрация.

У этого мальчика больше нет родителей. В их дом в Лондоне попала немецкая Фау-2.

Это — дети с муляжами медалей «За отвагу».

А это — дети с осколочными ранениями в полевом госпитале на ферме Ла Усе, Франция.

Этот мальчик еще учится ходить.

А этому ребенку на платформе разбомбленной железнодорожной станции «Юг» в Шанхае идти некуда.

Это мама с детьми в военных гимнастерках. Мама улыбается.

А это — дочка с мамой в концлагере «Озаричи», Беларусь. Маму убили.

Это — подростки на праздничном конкурсе патриотичного боди-арта. Одна композиция на двоих.

А это — дети на площади Неаполя. На двоих — три ноги.

Папа смотрит на мальчика в солдатской форме.

Американский солдат смотрит на тело убитого в Ставело бельгийского мальчика. На заднем плане видны тела других расстрелянных эсэсовцами мирных жителей.

Детишки в форме разных родов войск.

Детишки в госпитале с разного рода ранениями. У девочки нет обеих ног.

Мамы с детьми. Они оделись в военную форму и вышли на парад.

Мамы с детьми у села Мизоч Ровенской области. Их заставили раздеться и расстреляли. Двое солдат добивают тех, кто еще подает признаки жизни.

Победа и война

Победа — необязательная часть войны. Слишком часто в войне проигрывают все участники. За время своего недолгого существования Российская Федерация успела принять участие в вооруженных конфликтах в Ингушетии и Приднестровье в 1992, в 1994-1996 в Чечне, в 1999 в Дагестане, в 1999-2009 снова в Чечне, в 1992-1997 в Таджикистане, в 2008 в Грузии, с 2014 в Украине, с 2015 в Сирии, а победой нигде и не пахнет.

Грузия всеми силами стремится в НАТО, братья-славяне в Украине нас ненавидят, Чечне мы платим дань, а чего мы добились в Сирии — и вовсе не ясно. В остальных местах конфликты тлеют и ждут своего часа, чтобы вспыхнуть вновь. В общем, праздновать особенно нечего.

Зато без разрушений и смертей ни одна война не обходится. И тем, кто надевает военную форму на маленьких детей, стоит об этом помнить. Героями становятся единицы. Гибнут тысячи. Война — это не медали и задушевные песни, это простреленные головы, развороченные осколками тела, оторванные конечности и предсмертные стоны.

Настоящее и будущее

Такое празднование Дня Победы, как сейчас, имеет сразу два неприятных последствия. Во-первых, регулярное переживание своей виртуальной, обращенной в прошлое успешности (мы — победители, мы — можем) снимает необходимость стремиться к реальным успехам в настоящем. А зачем, если мы уже всех победили еще 70 лет назад?

И, во-вторых, культ войны приучает детей к мысли, что война — это если уж и не совсем здорово, то, по крайней мере, приемлемо. А от этого уже недалеко и до воплощения желания «повторить» ее в будущем по никчемному поводу или вовсе без него, но со всеми вытекающими из этого последствиями.

В общем, эту вакханалию пора прекращать. Флажки, ленточки, фальшивые медальки, аккуратные маленькие гимнастерочки — все к чертовой матери. Это ведь не карнавал, а День Победы — радость со слезами на глазах. Радость — потому что мы живы. А со слезами — потому что не сумели пока распорядиться этой жизнью как следует.

Вадим Жартун, «Корпорация Гениев»


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич