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Госдеп США еще раз ввел санкции против «Рособоронэкспорта»

  • 8.05.2018, 18:14
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США продлевают действие санкций против «Рособоронэкспорта» за сотрудничество с Ираном, Северной Кореей и Сирией.

Государственный департамент США решил, что «Рособоронэкспорт» нарушил закон о нераспространении [оружия массового уничтожения] в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA). Об этом говорится в распоряжении ведомства, размещенном в реестре документов американского правительства. Документ будет официально опубликован в среду, 9 мая, после чего вступит в силу, передает РБК.

INKSNA запрещает странам поставлять в Иран, Северную Корею и Сирию товары, услуги и технологии, которые перечисляются в международных «контрольных списках» (например, в Конвенции по запрещению химического оружия и других подобных). Также запрещается сотрудничество, которое приведет к стимулированию в этих страны программ разработки оружия массового поражения или баллистических ракет.

Согласно документу, власти США запрещают собственным ведомствам вступать в какие бы то ни было отношения (будь то приобретение товаров и услуг или выдача лицензий на покупку товаров) с «Рособоронэкспортом» и «дочками» компании. При этом санкции не распространяются на контракты «Рособоронэкспорта» на поставку вертолетов Ми-17 Афганистану «по причине борьбы с терроризмом». Также санкции не распространяются на закупку у России сенсора OSDCAM4060, который используется при наблюдательных полетах по Договору об открытом небе.

Решение о новых санкциях против российской компании было принято 30 апреля и утверждено помощником госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофером Фордом. Санкции введены на два года.

Впервые санкции против «Рособоронэкспорта» за нарушение INKSNA были введены (сроком на два года) в 2015 году. В 2015–2016 годах США вывели из-под действия санкций закупки сенсора OSDCAM4060 и поставки Ми-17 Афганистану. В 2017 году Госдеп выпустил новое распоряжение о введении санкций еще на два года.

«Рособоронэкспорт» находится и в другом санкционном списке США — «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA). По этому закону юридические и физические лица могут попасть под вторичные санкции за взаимодействие с попавшими в черный список компаниями.


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