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Глава Минобороны Армении объявил о своей отставке

  • 8.05.2018, 20:54
Виген Саркисян

Ранее Виген Саркисян занимал должность руководителя аппарата президента Армении Сержа Саргсяна.

Об этом он заявил в обращении к личному составу Вооруженных сил, ветеранам и общественности, передает «Эхо Москвы».

Министр – должностное лицо политическое, и его работа эффективна лишь в составе команды единомышленников, — отметил Саркисян.

Он был назначен министром обороны в октябре 2016-го года, а до этого занимал должность руководителя аппарата президента Армении Сержа Саргсяна.


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