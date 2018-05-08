Глава Минобороны Армении объявил о своей отставке 8.05.2018, 20:54

Виген Саркисян

Ранее Виген Саркисян занимал должность руководителя аппарата президента Армении Сержа Саргсяна.

Об этом он заявил в обращении к личному составу Вооруженных сил, ветеранам и общественности, передает «Эхо Москвы».

Министр – должностное лицо политическое, и его работа эффективна лишь в составе команды единомышленников, — отметил Саркисян.

Он был назначен министром обороны в октябре 2016-го года, а до этого занимал должность руководителя аппарата президента Армении Сержа Саргсяна.