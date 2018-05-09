закрыть
9 мая 2018, среда, 19:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Сейм Польши одобрил кандидатуру Артура Михальского на должность посла в Беларуси

  • 9.05.2018, 19:13
Артур Михальский
Фото: Microfon / Monitorul fiscal FISC.md

Теперь кандидатуру Михальского должен утвердить президент Польши.

Комитет по иностранным делам сейма Польши 9 мая одобрил кандидатуру Артура Михальского на должность посла в Беларуси. Теперь кандидатуру Михальского должен утвердить президент Польши, передает naviny.by.

Ранее Артур Михальски работал послом в Молдове, а в последние годы был директором Восточного департамента Министерства иностранных дел Польши.

Прежний посол Польши в Беларуси Конрад Павлик завершил свою дипломатическую миссию 31 января этого года.


популярное за неделю

Мнение

Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец