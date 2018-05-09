Сейм Польши одобрил кандидатуру Артура Михальского на должность посла в Беларуси
- 9.05.2018, 19:13
Теперь кандидатуру Михальского должен утвердить президент Польши.
Комитет по иностранным делам сейма Польши 9 мая одобрил кандидатуру Артура Михальского на должность посла в Беларуси. Теперь кандидатуру Михальского должен утвердить президент Польши, передает naviny.by.
Ранее Артур Михальски работал послом в Молдове, а в последние годы был директором Восточного департамента Министерства иностранных дел Польши.
Прежний посол Польши в Беларуси Конрад Павлик завершил свою дипломатическую миссию 31 января этого года.