Юрист РЭП: Чиновникам придется объясниться перед профсоюзом в суде

Юрист РЭП: Чиновникам придется объясниться перед профсоюзом в суде1
- 1.06.2018, 12:51
Прошли ли в скверах Минска встречи, из-за которых активистам отказали в пикетах?
Минский горисполком отказал профсоюзу РЭП в проведении трех пикетов 30 мая, объяснив отказ «другими мероприятиями» в заявленных местах. Были ли они?
Профсоюз РЭП просил разрешить пикеты 30 мая в парке 50-летия Октября, в Киевском сквере и в парке дружбы народов. Цель заявленных акций – протест против преследования независимых профсоюзов в Беларуси с требованием прекратить уголовное дело против Геннадия Федынича и Игоря Комлика, пишет praca-by.info.
На все три заявки отказом ответил заместитель председателя Минского горисполкома А.Крепак. Отказы мотивированы другими мероприятиями, которые должны пройти именно там, где запросили пикеты РЭП, и именно в то время: обрезкой деревьев в Киевском сквере, акцией «Сделай город чище!» на Бангалоре, и акцией Красного креста в парке 50-летия Октября.
Активисты профсоюза РЭП отправились на заявленные места пикетов и обнаружили, что из всех событий прошла только акция Красного креста. Ни обрезки деревьев, ни акции «Сделай город чище!» активисты не заметили.
– Мы обжалуем ответы Мингорисполкома. Чиновникам придется объяснить профсоюзу в суде, почему они отказывают в проведении акций людям в местах, которые сам же Мингорисполком и установил в качестве разрешенных мест для организации и проведения гражданских собраний, – прокомментировал правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков.