Юрист РЭП: Чиновникам придется объясниться перед профсоюзом в суде 1 1.06.2018, 12:51

Прошли ли в скверах Минска встречи, из-за которых активистам отказали в пикетах?

Минский горисполком отказал профсоюзу РЭП в проведении трех пикетов 30 мая, объяснив отказ «другими мероприятиями» в заявленных местах. Были ли они?

Профсоюз РЭП просил разрешить пикеты 30 мая в парке 50-летия Октября, в Киевском сквере и в парке дружбы народов. Цель заявленных акций – протест против преследования независимых профсоюзов в Беларуси с требованием прекратить уголовное дело против Геннадия Федынича и Игоря Комлика, пишет praca-by.info.

Площадь Бангалор 30 мая 2018 года

Площадь Бангалор 30 мая 2018 года

На все три заявки отказом ответил заместитель председателя Минского горисполкома А.Крепак. Отказы мотивированы другими мероприятиями, которые должны пройти именно там, где запросили пикеты РЭП, и именно в то время: обрезкой деревьев в Киевском сквере, акцией «Сделай город чище!» на Бангалоре, и акцией Красного креста в парке 50-летия Октября.

Киевский сквер 30 мая 2018 года

Киевский сквер 30 мая 2018 года

Активисты профсоюза РЭП отправились на заявленные места пикетов и обнаружили, что из всех событий прошла только акция Красного креста. Ни обрезки деревьев, ни акции «Сделай город чище!» активисты не заметили.

Киевский сквер 30 мая 2018 года

Киевский сквер 30 мая 2018 года

– Мы обжалуем ответы Мингорисполкома. Чиновникам придется объяснить профсоюзу в суде, почему они отказывают в проведении акций людям в местах, которые сам же Мингорисполком и установил в качестве разрешенных мест для организации и проведения гражданских собраний, – прокомментировал правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков.

Парк 50-летия Октября 30 мая 2018 года