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Фотофакт: Минские автобусы выехали с требованием разблокировать «Хартию-97»

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  • 10.06.2018, 8:28
  • 8,039
Фото: facebook.com

Жители столицы провели смелую акцию.

Автобусы минских городских маршрутов выехали на маршруты с большими плакатами с требованием разблокировать независимый информационный сайт «Хартия-97».

Об этом в «Фейсбуке» сообщил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

«ГП «Минсктранс» поддержало требование разблокировать сайт «Хартия-97», - написал Максим Винярский.

ФОТо: FACEBOOK.COM

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.


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