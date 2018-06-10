Фотофакт: Минские автобусы выехали с требованием разблокировать «Хартию-97»23
- 10.06.2018, 8:28
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Жители столицы провели смелую акцию.
Автобусы минских городских маршрутов выехали на маршруты с большими плакатами с требованием разблокировать независимый информационный сайт «Хартия-97».
Об этом в «Фейсбуке» сообщил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.
«ГП «Минсктранс» поддержало требование разблокировать сайт «Хартия-97», - написал Максим Винярский.
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию