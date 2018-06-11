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Взломан «Твиттер» замглавы администрации Лукашенко

  • 11.06.2018, 13:24
Максим Рыженков

На странице разместили фейковое письмо Кочановой к главе администрации Путина.

На странице первого заместителя главы администрации Лукашенко Максима Рыженкова 11 июня появился пост и фото письма на имя главы администрации президента России Антона Вайно за подписью Натальи Кочановой.

В письме "от имени Александра Лукашенко высказываются извинения российским коллегам за предпринятые нами меры против Российской Федерации в области информационной безопасности".

Сркиншот Еврорадио

Как сообщил "Еврорадио" первый заместитель главы администрации Лукашенко Максим Рыженков, этот пост в "Твиттере" он не делал, а такого письма за подписью Натальи Кочановой не существует.

"Все, что там опубликовано, не соответствует действительности. И комментировать здесь нечего, потому что взломана страница и взломана моя электронная почта. Все, что там теперь распространяется — это все провокация. Тем более, если вы посмотрите, то увидите, что в последнее время я в этом аккаунте никаких действий не предпринимал", - заявил чиновник.

Действительно, последнее сообщение в "Твиттере" Максим Рыженков сделал в 2016 году, и до конца мая 2018 года своим акаунтом не пользовался.

Заседание высшего государственного совета "союзного государства", о котором идет речь в письме, пройдет в Минске 19 июня.


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