Стало известно имя одного из чиновников, задержанных КГБ по приказу Лукашенко 13 11.06.2018, 17:37

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Коррупционный бизнес чиновников Минздрава попал под разработку спецслужб.

Комитет государственной безопасности задержал по подозрению в получении крупной взятки директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" Минздрава Александра Столярова.

Официального подтверждения задержания Александра Столярова пока нет. Но информацию "Ежедневнику" уже подтвердили несколько независимых друг от друга источников, в том числе и среди коллег задержанного.

Как удалось выяснить журналистам, задержание директора ЦЭИЗ - это и есть одна из тех антикоррупционных разработок, о которых говорили и Лукашенко, и председатель КГБ Валерий Вакульчик.

Сам задержанный не сказать, что такая уж крупная фигура в чиновничьем мире, но дело не в нем. Сам по себе Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении, ничего не решает. Это лишь инструмент в руках чиновников, рангом значительно выше. Речь идет о Министерстве здравоохранении и о некоторых лицах, которые уже давно и по-крупному играют на этом поле.

О всей этой коррупционной системе "Ежедневник" делал расследования в конце 2017 года. Задержание Александра Столярова означает, что правоохранители наконец начали действовать в этом направлении.

По понятным причинам задержание директора ЦЭИЗ пока не светится. Скорее всего, оперативники хотят получить карт-бланш на задержание куда более значительных лиц в белорусском здравоохранении, через которых и происходит распределение 80% всех тендеров на закупку медицинского оборудования. Тут все одной цепи: РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении", конкурсные комиссии, Минздрав, ряд частных компаний, которые всем хорошо известны, но которые до последнего времени были неприкасаемы.

Доходило до того, в Беларуси регистрировалось в поставлялось в больницы медицинское оборудование немецкого производителя "Berver", который в принципе никогда ничего не производил и у которого даже производственных площадей не было, не говоря уже о европейских сертификатах.

Между тем, специалисты ЦЭИЗ съездили в Германию и подтвердили, что у компании солидное и сертифицированное производство. Фальшивый производитель получил регистрацию в Беларуси и начал активно поставлять оборудование в наши больницы.

Если дернули ЦЭИЗ, но так или иначе уже дернут всех остальных в этой цепи. Это уже дело времени. Вопрос лишь том, раскрутят оперативники всю цепочку или, как это часто бывает в Беларуси, остановятся в нужное время и в нужном месте.