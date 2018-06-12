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СМИ: Премьер Грузии может уйти в отставку

  • 12.06.2018, 14:58
Георгий Квирикашвили
Фото: snipview.com

Вместе с ним покинут пост четыре ключевых министра.

В правительстве Грузии уже в ближайшие дни могут произойти существенные изменения, в частности свой пост покинет премьер, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на грузинское "Первое радио".

По информации грузинского "Первого радио", премьер-министр Георгий Квирикашвили покинет должность. Вместе с ним уйдут в отставку министр юстиции Тея Цулукиани, министр экономики Димитрий Кумсишвили, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе и министр культуры Михаил Гиоргадзе.

Сообщается, что временно, до утверждения нового состава правительства, обязанности премьер-министра будет исполнять действующий министр внутренних дел и первый вице-премьер Георгий Гахария.

"Официально эту информацию пока никто не подтверждает, однако в кулуарах правящей партии "Грузинская мечта" о предстоящих изменениях в правительстве двано говорят", - сообщает на своей странице в Интернете "Первое радио".


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