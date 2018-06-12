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Американский суперкомпьютер отобрал у китайского звание быстрейшего в мире

  • 12.06.2018, 15:19
Фото: IBM/ORNL

«Американец» способен проводить 200 квадриллионов вычислений в секунду.

Расположенный в Национальной лаборатории Ок-Ридж суперкомпьютер Summit признан самым быстрым в мире. Он способен проводить 200 квадриллионов вычислений в секунду. Среднестатистический компьютер медленнее примерно в 100 миллионов раз, пишет onliner.by.

Вычислительная мощность составляет 200 петафлопс — это сразу на 75 единиц выше, чем у предыдущего рекордсмена TaihuLight из Китая.

Summit планируется использовать в научных целях. Сообщается, что суперкомпьютер поможет в разработке новых методов лечения болезни Альцгеймера. Мощности системы хватит для обработки огромного массива медицинской информации.

Разработчики надеются, что в дальнейшем смогут создать экзакомпьютер — он сможет выполнять до квинтиллиона (цифра с 18 нолями) операций в секунду, то есть будет в пять раз быстрее Summit.


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