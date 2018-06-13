«Вынужденный труд за не устраивающую зарплату - новое рабство в современной Беларуси» 13.06.2018, 14:03

МОТ признала, что в Беларуси существует принудительный труд, и потребовала его прекратить.

Комитет по нормам на 107-й Сессии Международной Конференции Труда, которая прошла в Женеве, добавил к двенадцати требованиям к правительству Беларуси от 2014 года еще пять. Как сообщает praca-by.info, cайт Свободного профсоюза Беларуси проанализировал все требования дипломатов и изложил их понятным, доступным языком.

МОТ - это международная организация, которая следит за справедливостью отношений «наниматель - работник». Она потребовала от Беларуси прекратить принуждение к труду. Вынужденный труд за зарплату, на которую не согласен работник, является принуждением. Такова новая форма рабства в современной Беларуси.

Из выводов Комитета по нормам 107-й Сессии Международной Конференции Труда (МОТ) Женева, 28.05 — 08.06.2018 следует: к 12 требованиям МОТ от 2004 года добавились ещн 5 требований от 2018 года. На дипломатическом языке это звучит так: «Принимая во внимание представленные правительством материалы и результаты последующей дискуссии, Комитет рекомендовал правительству».

Что требует МОТ:

- не принимать законов с элементами принудительного труда;

- продемонстрировать МОТ законы, запрещающие принудительный труд в Беларуси, и то, как их применяют на практике;

- дать гарантии, что декрет «О тунеядцах» не будет на практике принуждать к труду без желания работника;

- гарантировать, что ЛТП не превратятся в лагеря с принуждением к бесплатному труду;

- обеспечить получение технической помощи от МОТ для независимых профсоюзов и правительства для предотвращения принудительного труда на практике.

Вот как это звучит у дипломатов:

- продолжить принятие всех мер для запрещения использования принудительного труда в полном соответствии с Конвенцией. 29 и воздерживаться от принятия законодательства, которое созвучно и может приводить к использованию принудительного труда;

- предоставить Комитету экспертов информацию, относящуюся к действию положений декрета Лукашенко № 182, как в области права, так и на практике;

- предоставить Комитету экспертов информацию, подтверждающую замену декрета № 3 декретом № 1 , включая информацию, относящуюся к действию этого документа, как в области права, так и на практике;

- продолжать предоставлять информацию о реализации Закона № 104-3 на практике, включая число лиц, помещенных в ЛТП и обязанных работать, что является формой реабилитации;

- продолжать принимать техническую помощь для полного обеспечения соответствия Конвенции № 29 как в области права, так и на практике.

Комитет МОТ принял во внимание устное заявление представителя правительства Беларуси и последующее его обсуждение.

В дополнение к заключению Комитета от 2016 года и последовавшим действиям правительства Комитет принял к сведению объяснения концептуальных изменений, внесенных в структуру декрета Лукашенко № 3 от 2 апреля 2015 года декретом Лукашенко № 1 от 25 января 2018 года, а также отмену декрета № 9 от 07 декабря 2012 года Декретом Лукашенко № 182 от 27 мая 2018 года. Однако Комитет с беспокойством указывает на возможные насильственные взыскания сумм от применения принудительного труда в результате действия других декретов Лукашенко, которые еще не были изменены.

Комитет МОТ призывает правительство продолжать сотрудничать с МОТ с тем, чтобы добиваться запрета использования принудительного труда и информировать о принятых мерах на следующем (май — июнь 2019 года) заседании Комитета Экспертов.

А правительство Беларуси дипломатично ничего не обещает (предыдущие рекомендации МОТ от 204 года не выполнены):

«Представитель правительства указала на то, что ее правительство намерено действовать в соответствии с международными трудовыми нормами и направит дополнительную информацию в Комитет Экспертов с тем, чтобы способствовать лучшему пониманию мер, принимаемых для выполнения Конвенции. Она подчеркнула, что целью этих мер, принятых правительством, является борьба с определенными нежелательным явлениями как алкоголизм и наркомания посредством оказания помощи, реабилитации и предоставления услуг по защите детей».