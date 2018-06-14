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Минчанам рассказали о железных людях Беларуси

  • 14.06.2018, 22:55

На улицах Минска продолжается распространение новых буклетов БНК.

Сегодня активисты раздавали их у станций метро в центре столицы. Цветные буклеты «Железные люди» с информацией о Белорусском Национальном Конгрессе и его лидерах Николае Статкевиче, Владимире Некляеве, Евгения Афнагеле, Андрее Шарендо, Ольге Николайчик получили сотни минчан, говорится на официальной странице БНК в «Фейсбуке».

— Многие прохожие выражали свою поддержку, просили передать привет политикам, которые запомнили из-за прошлогодних протестов. Неоднократно приходилось слышать вопросы о том, как БНК предлагает бороться с новым декретом. Радует, что для многих этот вопрос был риторическим, так как ответ на него очевиден, — рассказал один из активистов.


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