Названы пять самых надежных автомобилей на «вторичке» 2 17.06.2018, 21:12

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Эти подержанные авто практически не доставляют хлопот своим хозяевам.

Если при выборе нового автомобиля в первую очередь обращают внимание на его потребительские качества, уровень комплектации, расход топлива и только потом на надежность, то подбирая машину на вторичном рынке, на первый план выходит именно ее долговечность. Ведь, если выбрать автомобиль с пробегом, который обладает невысоким уровнем надежности, можно получить неприятный ремонт сразу после покупки. На рынке подержанных авто встречается довольно много крепких и долговечных машин. О лучших среди них – далее в подборке novate.ru.

Mitsubishi Lancer IX

Mitsubishi Lancer в девятом поколении был представлен в уже очень далеком 2003 году. Автомобиль оказался очень популярным, привлекая покупателей простым симпатичным дизайном, хорошей комплектацией и невысокой, относительно основных конкурентов, ценой. А в ходе эксплуатации еще Lancer удивил своей надежностью. Линейка двигателей состоит из двух моторов – 1.6 (98 л.с) и 2.0 (135 л.с) Версия с двухлитровым двигателем имела в названии приставку Sport. Оба мотора отлично зарекомендовали себя.

Для обоих ресурс до капитального ремонта запросто может доходить до 300 тыс. км. Отлично себя проявили и коробки передач. Это касается как механики, так и четырехдиапазонного автомата. Автомобиль обладает независимой подвеской всех колес: спереди — типа McPherson, сзади — многорычажка. Несмотря на сложность задней подвески, ходит она без проблем. Стоит отметить, что ходовая является одним из главных достоинств автомобиля – она отлично справляется с неровностями и дарит машине хорошую управляемость. Однозначно, Lancer в девятом поколении заслуживает того, чтобы называться надежным автомобилем.

Opel Astra H

Третье поколение Opel Astra также удалось завоевать сердца покупателей. Автомобиль оказался очень популярным, как на рынке новых авто, так и на вторичном рынке. Машина имеет огромное количество модификаций. Трех- и пятидверные хетчбэки, универсалы, есть даже такой необычный кузов, как двухдверный универсал. «Астра» комплектовалась тремя видами моторов объемом 1.4, 1.6 и 1.8 л. Двое «старших» двигателей оказались довольно надежными, а вот «младшенький» разочаровал. Специалисты отмечают повышенный расход масла, выход из строя гидронатяжителя цепи, заслонок системы Twinport. Хорошо себя проявила 5-ступенчатая механика. А вот «робот» может доставить проблем. Все же в целом Opel Astra H отличная, долговечная машина, особенно, если выбрать правильную версию.

Skoda Octavia Tour

Вот это настоящий ветеран. Octavia первого поколения оказалась настолько удачным автомобилем, что с приставкой продолжила производиться даже после выхода второго поколения, и продержалась на конвейере почти 15 лет. Максимально простой, практичный и неубиваемый автомобиль. Octavia представляет из себя, наверное, идеальную картинку семейной машины. Огромный багажник, просторный салон, высокая экономичность (особенно с дизелем 1.9 л), невысокая стоимость обслуживания и колоссальная надежность. Действительно, автомобиль, который «купил и забыл». Все же есть проблемы и у нее. Если к двигателям и особенно подвеске претензий практически нет, то 5-ступенчатая механика оказалась не слишком надежной. Однако любые недочеты в конструкции Octavia компенсирует сумасшедшей ремонтопригодностью и невысокой ценой на запасные части.

Toyota Yaris

Малыш из Японии во втором поколении выпускался с 2005 по 2011 год и оказался не только очень милым и практичным автомобилем, но и очень надежным. Линейка моторов Yaris демонстрирует долговечность, свойственную Тойотам тех лет. Это же касается и подвески. Доставить хлопот может разве что роботизированная КПП. В остальном же автомобиль – образец надежности. Также в копилку Yaris стоит отнести тот факт, что владельцы его – в основном женщины, которые ездят довольно аккуратно, поэтому авто на «вторичке» отличаются небольшими пробегами и высоким остаточным ресурсом.

Renault Logan II

Французский бестселлер Renault Logan после обновления избавился от откровенно утилитарной внешности машины первого поколения, сохранив при этом все ее достоинства. Двигатели – простые агрегаты как бензиновые, так и единственный в линейке дизель – восьмиклапанный 1.5. Автомобиль отличается хорошей коррозионной стойкостью кузова. Неплохи и коробки передач. И конечно подвеска. Легендарная логановская подвеска, способная ехать по самым убитым дорогам при этом сохраняя комфорт в салоне. Помимо феноменальной энергоемкости, ходовая часть оказалась довольно беспроблемной. Все это делает Renault Logan II отличным семейным автомобилем, а высокая надежность сохраняет все достоинства машины на протяжение долгого периода эксплуатации.

Все автомобили представленные в подборке - очень надежные, однако им не удалось бы стать такими продаваемыми, если бы они не были автомобилями с высоким соотношением цена-качество.