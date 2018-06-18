В России началась масштабная кампания за отмену пенсионной реформы 2 18.06.2018, 22:40

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Президент Конфедерации труда РФ анонсировал миллионные мирные акции протеста.

Петиция против повышения пенсионного возраста, составленная Конфедерацией труда России и размещенная на сайте Change.org, к понедельнику собрала более полутора миллионов подписей. Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко объявил о предстоящих мирных акциях протеста и сообщил, что подача петиции была лишь одним из этапов кампании против повышения пенсионного возраста, передает «Радио Свобода».

На следующей неделе Конфедерация труда России планирует создать общественный штаб коллективных действий против повышения пенсионного возраста. По словам Бориса Кравченко, в коалицию штаба войдут профсоюзы, общественные организации и политические партии. Профсоюзные активисты считают, что с учетом нынешней статистики продолжительности жизни повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие россияне не доживут до пенсии.

В понедельник, 18 июня, в Кремле в очередной раз открестились от пенсионной реформы – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в обсуждении этой темы не участвует. На замечание журналистов о том, что президент может наложить вето на закон после его принятия, Песков, как передает "Интерфакс", сказал: "Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой реформы, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту".

О том, к каким последствиям приведет повышение пенсионного возраста в России, и об основных претензиях россиян к реформе Радио Свобода рассказал автор петиции против повышения пенсионного возраста, президент Конфедерации труда России Борис Кравченко:

– Когда правительство РФ заявило о запуске того, что они называют пенсионной реформой, мы поняли, что обозначенные параметры реформы никак не устраивают наемных работников, членов профсоюза. Мы решили начать кампанию по противодействию этим планам по пересмотру социальных прав граждан. Она имеет свою стратегию. Первым компонентом, который мы положили в основу кампании, была подача петиции. Мы понимаем, что несколько ограничены сейчас в возможности проводить коллективные действия в связи проходящим в крупных городах РФ чемпионатом мира по футболу. Мы начали с петиции для того, чтобы понять, насколько людей заботит то, что происходит, насколько они готовы воспринимать это как свою проблему, насколько они готовы бороться за свои права. За менее чем неделю после того, как мы разместили петицию, 1,5 миллиона, а сейчас уже более 1,6 миллиона граждан заявили о своем несогласии с планами правительства и поддержали нашу идею о нецелесообразности изменения пенсионного возраста.

Люди выразили свою готовность активно или онлайн защищать свои права. Мы также поддержали петицию, которая была размещена на сайте Российской общественной инициативы. Она уже набрала сейчас более 100 тысяч подписей. Это значит, что по существующему регламенту она должна быть рассмотрена и на экспертном уровне, и затем для обсуждения в региональных и федеральном парламентах. Это то, что нами сделано онлайн. Мы сейчас запускаем еще ряд активностей, хотя уже народное творчество, творчество людей, которые не согласны с тем, что происходит, перекрывает все наши планы по развитию онлайновой кампании. Вы видите этот вал карикатур, обращений, призывов. Я думаю, что мы сейчас только в начале развития этой ситуации находимся.

– Вы говорите, что готовы организовывать и проводить акции протеста. Как это возможно в современных российских реалиях?

– Что касается коллективных действий. Мы понимаем, что без них не обойтись. Из-за чемпионата мира по футболу в стране действует специальный режим согласований и массовых акций. Мы не собираемся призывать людей к несогласованным акциям. Мы собираемся действовать в тех рамках мирного протеста, который будет нам доступен. То, что мы сможем согласовать, то, что мы сможем провести в крупных городах, в том числе в тех городах, в которых проходит чемпионат мира, мы будем это делать. Заявки будут поданы. Сейчас мы понимаем, что в первом чтении закон будет внесен 18 июля. Я думаю, что мы будем предпринимать усилия, чтобы накануне в Москве и в крупных городах прошли серьезные действия граждан, не согласных с изменением пенсионного возраста.

– Почему вы выступаете против повышения пенсионного возраста? Каковы основные претензии к пенсионной реформе?

– Кроме того, что это просто нечестно по отношению к действующим сегодня на рынке труда наемным работникам, речь идет о существенном пересмотре их пенсионных прав. Речь идет о том, что каждый из них не дополучит серьезных денег в качестве тех пенсионных гарантий, на которые они рассчитывают. Мы также считаем, что для подобных действий нет никаких демографических или экономических причин. Если мы посмотрим демографические показатели, сколько сейчас у нас на одного работающего приходится неработающих (это не только пенсионеры, но дети, иждивенцы, подростки, лица, не работающие по тем или иным основаниям), то мы увидим, что этот показатель намного ниже, чем был 20 лет назад. В 1998 году этот показатель составлял 1 к 150 человек, сегодня – 1 к 103. Нам говорят, что в стране нет денег на то, чтобы закрывать пенсионные дыры, для того чтобы поддерживать пенсионное обеспечение на достойном уровне. Мы тоже с этим не согласны. Мы видим, что огромные льготы предоставляются государственным корпорациям и крупным компаниям, где эти льготы чреваты недополучением бюджетом триллионов рублей! Мы видим широкий теневой рынок труда, в который втянуты не по своей воле, по разным оценкам, от 15 до 25 миллионов работников, которые не платят вообще никаких налогов и не восполняют пенсионные фонды не по своей воле. Потому что таким образом работает экономика РФ, таким образом работает Министерство труда и социальный блок, для того чтобы эти люди оставались в тени, были полностью бесправны, не претендовали ни на какую пенсию, кроме как социальную. Мы считаем, что в стране есть целый ряд механизмов, которые позволят решить проблему пенсионного дефицита и достойного пенсионного обеспечения без повышения пенсионного возраста. Поэтому и ведем эту кампанию и призываем присоединиться к ней как можно больше наемных работников и граждан РФ.

– Вы будете выдвигать какие-то политические требования? Выступать против правительства, против Путина, который обещал не повышать пенсионный возраст? Или только про пенсионный возраст?

– Цель нашей кампании – не допустить увеличения пенсионного возраста. Мы считаем, что это политическое требование. Оно вполне исчерпывающее. И никаких других требований в ходе этой кампании выдвигаться, я думаю, не будет. Мы сфокусированы на сопротивлении тому законопроекту, который выдвинут сегодня правительством РФ, внесен в Госдуму и готовится к первому чтению. Та позиция, которую я обозначаю, является консолидированной позицией представительных профсоюзов РФ. Мы уже рассматривали этот вопрос на трехсторонней комиссии по регулированию состояния трудовых отношений с федеральной комиссией. И профсоюзы высказались категорически против данного законопроекта.

– Идут такие разговоры, что после того, как поднялась волна народного негодования, правительство может пересмотреть повышение пенсионного возраста и найти некий компромисс, с 60 лет – женщины, с 63 – мужчины. Вас такой вариант устроил бы?

– Мы сейчас имеем дело с обычной тактикой правительства РФ с точки зрения сомнительных социальных инициатив. Выносится наиболее людоедский вариант законопроекта, и потом происходит откат на заранее подготовленные позиции. Мы уже понимаем, что такой откат произойдет в вопросе о повышении пенсионного возраста для женщин. Он запланирован правительством. Мы понимаем, что возможно, будут пересмотрены пенсионные тарифы. В настоящий момент наше требование состоит в том, что данный законопроект должен быть отклонен полностью – никакого пересмотра пенсионного возраста. В настоящий момент мы говорим об этом. Мы говорим о том, что полноценных переговоров, полноценного обсуждения этого законопроекта даже с социальными партнерами на федеральном уровне не было. Мы настаиваем на этом прямом диалоге. Мы будем выслушивать аргументы сторон и понимать, какое может быть решение. Но у профсоюзов есть варианты решения этой проблемы без решения вопроса о пересмотре сроков выхода на пенсию. Но здесь, конечно, требуется другая политическая воля, другая экономическая политика и, возможно, другой состав правительства, – рассказал президент Конфедерации труда России Борис Кравченко.

Законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста был внесен в Госдуму 16 июня этого года. Согласно документу, женщины должны будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины – в 65. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, который и объявил о начале реформы.

Она предусматривает переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что годовой доход пенсионера после повышения пенсионного возраста в 2019 году увеличится в среднем на 12 тысяч рублей – то есть месячная пенсия увеличится на 1 тысячу.