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В Беловежской пуще начали строить копию древнего белорусского городища

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  • 19.06.2018, 7:34

В городище представят три культуры, которые были на территории Беларуси две с половиной тысячи лет назад.

Городище строят без единого гвоздя и пилы, точно по технологии предков из бронзового и железного веков. Все детали воссоздают с исторической достоверностью, используя лишь те материалы, с помощью которых строили наши предки.

В городище представят три культуры, которые были на территории Беларуси две с половиной тысячи лет назад, сообщается на сайте ont.by.

— Уникальны не только жилые постройки, но и экспозиционные помещения, которые будут созданы в данных жилищах. Каждый желающий сможет в интерактивной форме ознакомиться с бытом древнего человека, который жил на территории Беларуси две тысячи лет, — рассказал Руслан Книга, научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща».

Городище является первым этапом уникального в Беларуси археологического музея под открытым небом. Всего планируется отразить семь временных периодов, самый поздний – V век нашей эры.


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