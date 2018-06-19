94 года назад родился Василь Быков 4 19.06.2018, 7:50

Василь Быков

Народный писатель Беларуси стал совестью нации и символом неприятия авторитаризма.

Сегодня классику белорусской литературы, получившему мировую известность и номинированному на Нобелевскую премию, исполнилось бы 94 года.

Василь Владимирович Быков родился 19 июня 1924 года в деревне Бычки Ушачского района Витебской области. Учился на скульптурном отделении Витебского художественного училища. Окончил Саратовское пехотное училище. В 1942 году будущий писатель вступил в ряды Красной Армии. Воевал на Втором и Третьем Украинских фронтах, прошел по территории Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии, дважды был ранен.

Впервые произведения Василя Быкова были опубликованы в 1947 году, однако, творческая биография писателя начинается с рассказов, написанных в 1951 году. Тематика ранних рассказов, действующими лицами которых стали солдаты и офицеры, определила дальнейшую судьбу Быкова, многие из произведений которого посвящены событиям Второй мировой войны. Бескомпромиссность прозы Быкова стала причиной нападок советской критики, которая обвиняла писателя в «очернении советского строя».

В 1974 году Василь Быков был награжден Государственной премией СССР (за повесть «Дожить до рассвета», 1973 год), в 1980 году получил звание Народного писателя Беларуси, в 1986 году - был награжден Ленинской премией за повесть «Знак беды».

Некоторые произведения писателя, такие как повести «Третья ракета» (1962), «Дожить до рассвета», были экранизированы.

С 1972 по 1978 год Василь Быков занимал должность секретаря Гродненского отделения Союза писателей БССР.

Известность Василю Быкову принесла повесть «Третья ракета», написанная в 1962 году. В 1960-е публикует повести «Альпийская баллада», «Мертвым не болит», в 1970-е – «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и не вернуться».

Эти произведения поставили Василя Быкова в один ряд с выдающимися мастерами военной прозы XX века.

Василь Быков стоял у истоков создания Белорусского Народного Фронта. В середине 1990-ых годов начались нападки на него со стороны белорусских властей, что заставило писателя на длительное время уехать за границу. Писатель, которого называли «совестью нации», резко выступал против усиления авторитаризма в стране.

В декабре 2002 года Василь Быков переехал на постоянное жительство в Чехию. Тогда писатель сказал, что он «давно мечтал поселиться в Чехии, всегда симпатизировал этой стране и ее гражданам». В решении проблемы переезда Быкова в Чехию активное участие принимала канцелярия чешского президента и лично Вацлав Гавел. Несколько последних лет народный писатель Беларуси проживал в Германии, а до этого в Финляндии.

Василь Быков вернулся на Родину только в 2003 году, за месяц до смерти. Народный писатель Беларуси умер 22 июня 2003 года в 20 часов 30 минут в реанимационном отделении онкологической больницы в Боровлянах, под Минском. Власти мстят Быкову и после смерти. Книги Василя Быкова в Беларуси не переиздаются, фильмы о его жизни и творчестве – запрещены.