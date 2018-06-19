«В Беларуси можно посадить любое министерство, а не только Минздрав» 8 19.06.2018, 8:28

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Архивное фото tut.by

Вся система власти в стране построена на коррупции.

Новая неделя - новые коррупционные дела. Комитет госбезопасности провел крупнейшую антикоррупционную операцию и обнаружил, что не все хорошо Минздраве. Чиновники наживаются на причудливых коррупционных схемах, крышуют их силовики, а за все это платят белорусы, говорится в репортаже «Белсата».

Через три недели будет 24 года, как Лукашенко стал правителем, еще больше лет - его «борьбе» с коррупцией. За четверть века при якобы постоянной «борьбе» она не только не исчезла, а расцвела. Ведь как иначе назвать целые серии разоблачительных коррупционных дел? Коррупционеров, как оказывается, в стране не единицы, а целые кланы.

«Их и будет много чиновников-коррупционеров. Почему? Потому что вся эта система власти построена на коррупции. Сегодня можно сажать практически любое министерство», - говорит правозащитник и бывший следователь Олег Волчек.

Дошла очередь до Минздрав: вчера там задержали более десятка чиновников, большинство из которых из «Белмедтехники». Чиновники с выгодой для собственных карманов проводили тендеры по закупкам медтехники. Создавали так называемую фирму-прокладку, которая накручивала цену и продавала в Беларусь из-за рубежа оборудование и принадлежности втрое дороже, чем рыночная стоимость. Так, например, рыночная стоимость протеза тысяча долларов, белорусы их покупают за 3000.

«Естественно, эти 2 тысячи делятся между участниками этого процесса. Это фирма-прокладка и чиновник из Министерства здравоохранения, который это покрывает», - говорит журналист Алесь Залевский.

Результаты коррупционных схем мы видим ежедневно в аптеках.

«Если мы находимся в магазине или аптеке, то видим, что лекарства, которые в Украине стоят 12 рублей, у нас стоят 22 рубля», - добавляет Александр Залевский.

Людям при этих схемах приходится платить дважды - сначала налоги, которые идут в карманы чиновников, и за медуслуги, так как денег в Минздраве нет: их потратили якобы на дорогостоящее оборудование, а на самом деле забрали чиновники.

Станет сейчас лучше, если коррупционные схемы разоблачены, а виновные чиновники уволены? Специалисты в эффективность показательных дел не верят.

«Это пиар. Что нельзя было проследить эти тендеры 5-7 лет тому назад? Чем тогда занимались правоохранительные органы? Сейчас сажают по 10-20 человек. Скоро тюрем не хватит. Вы посмотрите - таможенники сидят, Минздрав сидит, образование сидит, банк, руководители «Беларусбанка» также практически все сидят», - отмечает Олег Волчек.