Шляпа, в которой Наполеон был при Ватерлоо, продана с аукциона 19.06.2018, 8:42

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Двууголка ушла с молотка за $325 тысяч.

Император Франции славился любовью к двууголкам, которые на рубеже XVIII—XIX веков носили большинство офицеров. Это не первая принадлежавшая Наполеону двууголка, проданная с аукциона, пишет bbc.com.

Однако именно эта шляпа, как уверяют, была на французском императоре во время его последнего крупного сражения.

Предметы одежды, которые были на Наполеоне при Ватерлоо, особо ценятся коллекционерами. Например, красный плащ, в который был одет Наполеон накануне дня битвы, с 1837 года находится в коллекции британской королевской семьи. После поражения французской армии плащ украли из ее обоза.

Представитель аукционного дома De Baecque, проводившего аукцион, подтвердил, что двууголку купили во время торгов в Лионе спустя ровно 203 года со дня битвы. Покупателем стал французский коллекционер исторических раритетов, сообщил аукционист французским СМИ.

Любовь к двууголкам

Проданная в Лионе шляпа принадлежала частному коллекционеру, который купил ее в 1986 году. Ожидалось, что с аукциона она уйдет не менее чем за 40 тысяч евро.

Считается, что до наших дней сохранились всего 19 из принадлежавших Наполеону шляп. Всего у императора за его военную карьеру их было около 120. Наполеон носил свою двууголку углами в стороны, чтобы его легче было узнать на поле боя.

Как правило, у Наполеона было одновременно 12 шляп, каждая из которых служила по три года. Каждый год выбрасывались четыре шляпы и покупались четыре новые, которые перед императором должны были в течение некоторого времени разнашивать слуги.

В этой шляпе Наполеон предположительно участвовал в битве при Маренго в Италии в 1800 году

Фото: Getty images

Четыре года назад похожая шляпа из коллекции княжеской семьи Монако была продана основателю и председателю совета директоров южнокорейского пищевого холдинга Harim за 1,9 млн евро. В той шляпе Наполеон, как считается, участвовал в битве при Маренго в 1800 году.

Шляпа, проданная в понедельник, была не в таком хорошем состоянии, как та, которую продали в 2014 году. Как говорят в аукционном доме, после битвы при Ватерлоо ее нашел на поле боя капитан голландской армии барон Арноут Жак ван Зейлен ван Нейевельт.

«Есть множество мелких деталей — например, он ненавидел бахрому и всегда требовал ее убрать. В некоторых местах, за которые он, как правило, держал шляпу, он просил ее укрепить», — рассказал агентству «Франс пресс» глава аукционного дома Этьен де Бек.

В прошлом году лавровый лист из золотой короны Наполеона ушел с молотка за 625 тысяч евро.

Наполеон провозгласил себя императором в 1804 году и вел войны с другими европейскими державами до окончательного поражения в 1815-м.