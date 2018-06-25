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КГБ провел новые массовые задержания чиновников Минздрава

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  • 25.06.2018, 15:22
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Задержания связаны с поставками медицинского оборудования.

С января по май 2018 года в Беларуси зафиксировали 1107 коррупционных преступлений. 114 фактов (почти каждое десятое преступление) связано с медицинской сферой. «Арестованы должностные лица органов здравоохранения и руководители или должностные лица фирм, которые поставляли оборудование и давали взятки, чтобы быть поставщиками и обслуживать это оборудование», — рассказал tut.by заместитель генпрокурора Алексей Стук.

Заместитель генерального прокурора Алексей Стук поделился статистикой о коррупции в Беларуси.

Так, с января по май 2018 года учли 1107 коррупционных преступлений, за пять месяцев прошлого года их же насчитали 584.

— Рост количества коррупционных преступлений в текущем году в основном связан с рассмотрением судами многоэпизодных уголовных дел, — объяснил Алексей Стук. — Наибольшее число таких преступлений зарегистрировано в сферах транспорта — 192, промышленности — 132, государственного управления — 118, здравоохранения — 114, строительства — 98 и образования — 89.

Материальный ущерб от коррупционных преступлений — 8 млн 799 тысяч рублей. В ходе следствия эту сумму возместили на 36,5%, к тому же на имущество совершивших преступления наложен арест на сумму 10 миллионов 728 рублей.

— То есть после рассмотрения уголовных дел ущерб будет возмещен полностью, — отметил Алексей Стук.

Наиболее распространенные коррупционные нарушения: несоблюдение порядка проведения закупок, случаи, когда государственные должностные лица неправомерно отдают предпочтения интересам определенных физических лиц, а также когда служебное положение используют, чтобы решать личные вопросы.

Отдельно заместитель генпрокурора высказался о коррупции в медицине. 114 фактов в этом году связаны с получением взяток, злоупотреблением служебным положением и хищениями.

— Вы наслышаны об определенных арестах в сфере медицины в последнее время. Это связано не с лечебным процессом, а с поставками медицинского оборудования.

И с последующим обслуживанием этого оборудования в медучреждениях соответствующими фирмами, — уточнил Алексей Стук. — Действительно, работниками КГБ проведена достаточно массированная проверка в этой сфере и возбуждены уголовные дела в отношении работников. Главным образом это касается системы экспертизы оборудования в медицине и "Белмедтехники". Арестованы должностные лица органов здравоохранения и руководители или должностные лица фирм, которые поставляли оборудование и давали взятки, чтобы быть поставщиками и обслуживать это оборудование.

Напомним, на прошлой неделе был задержан главный врач Минской областной клинической больницы, а чуть раньше — директор «Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении» при Минздраве Александр Столяров. 19 июня в милиции рассказали, что с поличным при получении взятки задержан главный патологоанатом Минздрава, руководитель городского клинического патологоанатомического бюро Минска.

Также стало известно о задержании главврача Минской областной больницы и главного врача Гродненской области Андрея Стрижaка.


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