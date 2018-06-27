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Виктору Шендеровичу запретили гастроли в Беларуси

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  • 27.06.2018, 12:05
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Виктор Шендерович

Администрация Лукашенко отказалась выдать концертное разрешение.

Осенние гастроли известного российского писателя и публициста Виктора Шендеровича в Беларуси пришлось отменить. Решение, по словам самого Шендеровича, было принято на уровне администрации Лукашенко.

«Мои осенние выступления в Беларуси отменяются. Получить для меня концертное разрешение в администрации Лукашенко оказалось делом невозможным», - написал публицист в «Фейсбуке».


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